Складати чи не складати. Чому студенти-медики протестують проти IFOM?

Розчарувались не всі: результати тестування у МОЗ вважають кращими, ніж бали моніторингового дослідження, яке проводилось у червні цього року між студентами-четвертокурсниками. Найвищі показники IFOM у того ж таки Тернопільського медичного університету імені Горбачевського, студенти якого так боялися розчаруватися (склали 36,32%). А також у Національного медичного університету імені Богомольця (34,69%) та Львівського національного університету імені Данила Галицького (32,90%). Найгірші результату – у Чорноморського національного університету імені Петра Могили (24,88%), Дніпропетровського інституту традиційної і нетрадиційної медицини (24,12%) та Львівського медінституту (21,29%).

На початку липня студенти-третьокурсники спеціальності “Медицина” складали міжнародний тест з основ свого фаху. Загалом іспит складало 10 099 студентів, понад дві тисячі не з’явилось . Впродовж року IFOM супроводжували скандали, студенти називали його впровадження поспішним і необгрунтованим. У жовтні минулого року студенти Тернопільського медичного університету виклали на Youtube відеозвернення до МОЗу з вимогою переглянути умови проведення тестування: “Чи готові ми до цього? Чи відповідає вітчизняна освітня програма перших-третіх курсів американській? Чи відповідають українські методи лікування та діагностики міжнародним? Але найголовніше, чи готові ми розчаруватися?”, – запитує хлопець у двохвилинному відео.

Результати не купити

International Foundations of Medicine (IFOM) – міжнародний іспит з основ медицини, який складається зі 160 запитань. Цьогоріч він проходив у 21-му закладі. Тест містить питання з базових дисциплін: хірургії, педіатрії, акушерства й гінекології, внутрішньої медицини та психіатрії. IFOM складали на комп’ютерах, а результати оцінювала Національна рада медичних експертів (NBME) з США. Середній показник успішності сягнув 30,24%; за кордоном, як повідомляє МОЗ, іспит здає в середньому 54% студентів. Цього року третьокурсники проходили тестування українською, російською та англійською мовами; в майбутньому доступна буде лише англійська.

Це своєрідне мірило, яким можна поміряти прогрес і якість підготовки наших лікарів у порівнянні із європейськими, – сказав під час брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський. – Результат цього іспиту неможливо купити, тобто це – кінець епохи продажу дипломів і підробки сертифікатів.

Фото: Макс Левин Олександр Лінчевський

Міжнародний IFOM, – лише частина Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), який складають студенти-медики впродовж усього навчання в університеті. ЄДКІ також передбачає на третьому курсі український іспит “Крок” і тест з англійської мови професійного спрямування; на шостому курсі “ОСКІ” – об’єктивний структурований клінічний іспит (“ОСКІ” складатимуть ті студенти, які цього року здали IFOM; наразі тестування у розробці – LB.ua).

Зазначимо, що ідея проведення тестування за міжнародною системою не нова. Два роки тому інтерни складали “Крок-3” з додатковим міжнародним субтестом з надання допомоги при невідкладних станах USMLE (United States Medical Licensing Exam – “Екзамен з Отримання Медичної Ліцензії Сполучених Штатів Америки”). Тоді, як розповідала Уляна Супрун на своєму Facebook, прохідний бал - 70,5% набрали лише 3% інтернів, що складали іспит.

Підводні течії

У Міністерстві охорони здоров’я IFOM вважають своєрідним “ситом” для перевірки знань студентів. Попри публічні розмови та заклики “Зберігати спокій та складати IFOM”, цьогоріч на нього не з’явилось 2 783 студента. Перескласти тест можна буде в серпні за власний кошт – 150 доларів. Тих, хто не з’явиться повторно, відрахують. Натомість усі, хто прийшов на іспит і склав його, незалежно від успішності результату, продовжуватиме навчання.

Студенти в соціальних мережах гуртуються і заявляють, що судитимуться з МОЗ, бо їх “ніхто не попереджав”.

Про те що іспит буде, ректори медичних університетів знали від березня 2018 року. Однак, у постанові Кабміну “Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона здоров’я” була неточність – початково там прописали порядок проведення ЄДКІ “для осіб, які здобувають ступінь магістра”, в той час як в декількох класичних університетах все ще є ліцензії на підготовку спеціалістів:

- По факту, ці ступені є однаковими, МОЗ виправило помилку, але лише в квітні цього року, - в коментарі LB.ua пояснює радниця міністра охорони здоров'я, віце-президентка Київської школи економіки Інна Совсун. – Це й стало формальною підставою для університетів казали, що вони не знали і не готувались. Найбільше претензій висловлювали медуніверситети, які підпорядковують Міністерству освіти та науки, бо від початку були найменш залученими в процес.

Фото: mon.gov.ua Інна Совсун

Найменше студентів з’явилось у Харківському медичному імені Каразіна, Івано-Франківському медичному університеті, Одеському медичному та Сумському державному університеті. Основні правопорушення, зазначили в МОЗ, були зафіксовані та попереджають, що до розгляду справ долучиться СБУ та Національна поліція. У своєму Facebook Уляна Супрун також зазначила, що нібито координувала процес зриву екс-директорка Центру тестування МОЗ Ірина Булах, звільнена з посади в березні цього року.

Інна Совсун каже, що саботаж здебільшого здійснювали студенти-іноземці.

- Найбільша проблема полягає в тому, що вони пішли не юридичним шляхом, а відвертим саботажем: були окремі групи у Telegram, де студенти координувалися та фотографували питання (це ставить під загрозу визнання іспиту дійсним - LB.ua), – каже Совсун. – З одного боку, є питання мотивації тих іноземних студентів, з іншого, – ставлення до них університетів. Дуже часто іноземних студентів сприймають як дійних корів, – додає.

З новим керівництвом Центру оцінювання МОЗ працює над удосконаленням системи тестування, тому IFOM залишатиметься в медичних університетах, допоки не буде створена така версія українського тесту, яка зможе на рівні конкурувати з закордонними. Тоді від міжнародного тесту, на думку радниці міністра Інни Совсун, можна буде відмовитись.