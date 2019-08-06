Супрун решила создать комиссию по расследованию саботажа экзамена IFOM

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун призывает создать специальную комиссию для расследования саботажа экзамена по основам медицины (IFOM) студентами медицинских вузов.

Об это она сообщила в Фейсбуке.

Супрун напомнила, что с 1 по 3 июля студенты медуниверситетов третьего курса по специальности "медицина" сдавали международный экзамен IFOM (International Foundations of Medicine), в рамках Единого государственного квалификационного экзамена.

"Сегодня презентовали его результаты: экзамен сдали 10 099 студентов. Не явились - 2783. При этом подавляющее большинство - 2194 студента - не пришли на экзамен без уважительной причины. Только 45 человек не явились по уважительной, которую они подтвердили документом. 544 человека на время проведения экзамена были отчислены, или находились в академическом отпуске", - сообщила и.о. главы Минздрава, отметив, что средний процент правильных ответов - 30,2% по всей группе (которые сдавали украинском, английском или русском).

В марте студенты-медики сдавали IFOM в рамках мониторингового исследования на украинском языке. Тогда средний процент правильных ответов составил 26,6%.

"Предварительный анализ результатов показывает, что рейтинг каждого университета соотносится с явкой на экзамен - медуниверситеты с высокой явкой имеют высокий рейтинговый балл по успеваемости. Среди них - Запорожский, Львовский, Тернопольский, Буковинский, Винницкий университеты. Те университеты, которые больше всего саботировали, имеют самые низкие баллы", - подчеркнула Супрун.

Как пример она привела Харьковский университет им. Каразина, студенты которого в первый день сдачи экзамена перекрыли вход в здание, а аудитории были закрыты. Позже аудитории открыли, но выяснилось, что компьютеры не готовы к работе. Студенты Ивано-Франковского медуниверситета также перекрывали вход в здание, препятствую проведению экзамена, а также угрожали тем студентам, которые все же пытались его сдать. Кроме того, в первый день экзамена студенту из Иордании Аль-Шлюль Мохаммаду Абед Аллах Мохаммаду удалось сфотографировать около 50 тестовых заданий и распространить их в интернете.

Супрун подчеркнула, что подавляющее большинство студентов, которые саботировали экзамен и не явились на него - это иностранцы. "По сути - те, кто приехал в Украину не получать знания врача, а просто купить диплом. Потому что здесь такая опция была всегда", - отметила и.о. главы Минздрава.

Координировала процесс по срыву экзамена - бывшая многолетняя руководительница Центра тестирования Минздрава Ирина Булах.

"Все, кто причастен к саботажу, будут наказаны. Сейчас создается межведомственная комиссия, которая будет расследовать нарушения и разрабатывать необходимые изменения в действующие нормативные документы, чтобы не допустить такие нарушений в будущем. Ответственность за них будет более жесткой", - подчеркнула Супрун.

Напомним, экзамен IFOM в рамках Единого государственного квалификационного испытания проводился в Украине впервые. В этом году порог "сдал - не сдал" определяла межведомственная группа экспертов после получения результатов экзамена, принимая во внимание то, что ранее украинские студенты не имели опыта сдачи такого экзамена.

В конце июня студенты медицинского факультета Харьковского университета им. Каразина заявили, что планируют саботировать IFOM. В Окружном административном суде Киева был зарегистрирован соответствующий иск одного из студентов.