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В Винницкой области госпитализированы 11 человек после трапезы в церкви

Среди пострадавших - трое детей.

В Винницкой области госпитализированы 11 человек после трапезы в церкви

В Винницкой области с пищевым отравлением госпитализированы 11 человек, среди пострадавших - трое детей. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Пострадавшие обращались в больницу 10-11 августа, предварительный диагноз - острый гастроэнтероколит. Установлено, что все пострадавшие за день до госпитализации употребляли пищу на территории Крестовоздвиженского храма в с. Должок. Всего на мероприятии присутствовали около 70 человек.

На территории храма проводятся противоэпидемические мероприятия.

Напомним, ранее в этом месяце случилось два случая массового отравления на поминках: 10 человек заболели во Львовской области, 12 - в Житомирской.

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