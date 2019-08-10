Глава таможенной службы Нефьодов сегодня женился по услуге "Брак за сутки"

Чиновник оформил брак со своей гражданской женой Яной Калмыковой.

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов воспользовался услугой "Брак за сутки". О бракосочетании чиновник написал на своей странице в Фейсбуке.

Фото: Максим Нефьодов

"Протестировали с Яной Калмыковой услугу Министерства юстиции "брак за сутки". Нормально получилось, самое сложное, конечно, уговорить невесту", - написал Нефьодов.

Он также признался, что купил обручальное кольцо за час до церемонии.

Напомним, 5 июля Кабинет министров назначил Максима Нефьодова руководителем Государственной таможенной службы. До прихода в ведомство он был Соуправляющий партнером фонда прямых инвестиций Icon Private Equity, возглавлял инвестиционно-банковский департамент Dragon Capital.