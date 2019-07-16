​Таможенная служба зарегистрирована как юрлицо

Государственная таможенная служба получила регистрацию как юридическое лицо в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Служба получила код ЕГРПОУ 43115923, который находится по адресу: Дегтяревская улица, 11г в Киеве, ее руководителем является Максим Нефьодов, бывший первый замминистра экономики.

Фото: facebook.com/max.nefyodov

Следующими этапами в создании новой Таможни станут утверждении структуры и штатного расписания, создание территориальных органов, перевод персонала. После этого Кабмин сможет принять распоряжение о возложении обязанностей Фискальной службы на Таможенную службу.

Государственная таможенная служба создается в рамках разделения Фискальной службы. Это один из "маяков" Международного валютного фонда.

Государственная налоговая служба, вторая часть ГФС, была зарегистрирована еще в мае.