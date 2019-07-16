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Министр юстиции Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США

Выдача отложена до решения суда по последнему ходатайству адвокатов бизнесмена.

Министр юстиции Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США
Дмитрий Фирташ
Фото: delo.ua

Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер разрешил экстрадицию Дмитрия Фирташа в США. Об этом сообщает "Немецкая волна", ссылаясь на пресс-службу Министерства юстиции Австрии.

Министр принял такое решение после консультаций с Министерством иностранных дел Австрии. Вопросы экстрадиционного ареста и дальнейшего препровождения украинца в США сейчас решает Земельный суд Вены.

В то же время, как сообщает австрийский общественный вещатель ORF, Дмитрий Фирташ пока останется в Австрии. Адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Пока суд не примет решение по этому ходатайству, выдачу США отложено.

Напомним, 12 марта 2014 года Дмитрий Фирташ был задержан в столице Австрии по запросу Министерства юстиции США по обвинению в даче взятки с целью получить разрешение на добычу титанового сырья в Индии.

Сам Фирташ отрицает все обвинения, а его защита заявляет, что в США на их подопечного может ожидать политически мотивированный вердикт.

В начале января 2019 года стало известно, что обвинение американских прокуроров базируется на презентации консалтинговой компании McKinsey относительно добычи титана в Индии, в котором консалтинговой компанией была представлена вероятная стратегия по подкупу индийских чиновников.

Верховный суд Австрии санкционировал экстрадицию Фирташа в США, окончательное решение было за федеральным министром юстиции Австрии.

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