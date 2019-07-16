"Опозиційна платформа – За життя": Росії – Донбас, українцям – дешевий газ

Така асоціація з Росією дає свої плоди. За даними соціологів "Опозиційна платформа" перемагає своїх конкурентів у боротьбі за проросійського виборця і має всі шанси сформувати велику фракцію у Раді. Тому ми простежили, що обіцяв у своїй програмі лідер партії Юрій Бойко на президентських виборах, та які ідеї політичної сили на виборах до Верховної Ради.

Проте присутність у списках "Опозиційної платформи – За життя" кума президента Росії Віктора Медведчука не залишає жодних сумнівів щодо того, на кого ж східний агресор робить ставку в українських парламентських перегонах. Не приховують цього факту і лідери політичної сили. Вони хизуються перед своїм виборцем зустрічами із володарем Кремля і через телеканал NewsOne , який пов’язують із все тим же Медведчуком намагаються організувати телеміст із пропагандистським каналом Росія 24.

Після розколу парламентської фракції Опозиційного блоку колись політичні соратники Юрій Бойко та Олександр Вілкул перетворилися на конкурентів. Обидві політичні сили претендують на проросійського виборця. Демонструють свою лояльність до президента держави-агресора Володимира Путіна та готові до всеможливих поступок ворогу у питаннях окупованої частини Донбасу, економіки та мови.

Фото: facebook/ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ

Зовнішньополітичний курс та війна

Програми партії та її лідера на президентських перегонах є ідентичними за змістом.Вони обіцяють українцям повернення до нейтрального статусу держави і позаблоковість. Також гарантують своєму виборцю «повернення до політики багатовекторності» у міжнародних відносинах», як це було в часи президентства Леоніда Кучми.

На додачу до нейтралітету "Опозиційна платформа" планує «припинення політики обопільних санкцій та відновлення взаємовигідних торговельно-економічних зв’язків з Росією та країнами СНД». Таким намірам партії ніяк не перешкоджає те, що Росія напала на Україну, окупувала Крим, частину Донбасу і вбила понад десять тисяч наших громадян.

Окрім відновлення зв’язків з РФ, партія Бойка-Медведчука хоче перегляду «умов участі України у Світовій організації торгівлі та зоні вільної торгівлі з Європейським Союзом». Що мається на увазі під терміном «перегляд умов», програма не пояснює.

Війна

Опозиційна платформа вважає, що «забезпечення прямих перемовин у чотирикутнику Київ-Донецьк-Луганськ-Москва» є першочерговим кроком до припинення бойових дій на Донбасі. Далі Україна має припинити економічну блокаду Донбасу, закріпити його автономний статус у Конституції та амністувати тих, хто підняв зброю проти своєї держави, служив ворогу, катував і вбивав своїх же співгромадян.

Завершитись так звана реінтеграція окупованої частини Донеччини та Луганщини має прийняттям «закону про вибори та закону про вільну економічну зону на Донбасі».

Жодного слова про відповідальність Росії за збройну агресію проти України в програмі немає. Також відсутні будь-які згадки про окуповані Крим та Севастополь. Тож питання: «Чий Крим?» мало б бути актуальним для людей, які вагаються чи варто голосувати за "Опозиційну платформу – За життя".

Фото: facebook/ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ Юрій Бойко

Система влади

Партія хоче перетворити Україну на парламентську республіку з розширеними повноваженнями органів місцевого самоврядування. У ній «обласні та районні ради отримають можливість створювати виконавчі комітети, а люди – право на прямих виборах обрати керівників регіональної влади».

За такої моделі влади держава втрачає можливість здійснювати виконавчу владу на місцях, бо Уряд не матиме жодного фактичного впливу на виборних голів місцевих адміністрацій. Тому запропоновані зміни приведуть країну до фактичної федералізації, яку багато років пропагував рух Віктора Медведчука «Український вибір».

"Опозиційна платформа" хоче «зняття недоторканності з Президента України, народних депутатів, суддів, ухвалення закону про тимчасові слідчі комісії ВР». На думку партійців, такі зміни забезпечать рівність усіх перед законом. Як ми вже зазначали у попередніх матеріалах, реалізація перелічених пропозицій спричинить загрози тиску на народних обранців і містить ризики безпеці держави.

Також партія планує провести реформу правоохоронної системи та створити муніципальну поліцію з прямою виборністю її керівників, а судову систему зробити незалежною від зовнішніх впливів.

Вибори та референдуми

Однією з ключових ідей партії Бойка-Медведчука є пряме народовладдя. Вона пропонує прийняти Закон «Про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою», який «змусять чиновників і політиків працювати в інтересах народу». Серед іншого політична сила хоче, щоб шляхом народного волевиявлення можна було «висловлювати недовіру Президенту, Кабміну і Верховній Раді і таким чином відправляти їх у відставку; приймати рішення про відставку керівників місцевих органів влади».

Така ідея хоч і популярна у суспільстві, але може привести до перманентної політичної кризи, у якій опоненти щойно обраної влади ініціюватимуть референдум про недовіру ледь не на наступний день після виборів.

Щодо самих виборів ідеї Опозиційної платформи куди скромніші і раціональніші. Партія пропонує «перехід від корупційної змішаної виборчої системи до пропорційної системи з відкритими списками».

Фото: facebook/ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ

Економічна політика

Пріоритетом економічної політики "Опозиційної платформи" є «відродження України як сучасної індустріальної держави з високим рівнем науково-технологічного розвитку, конкурентною промисловістю».

Щоб досягти індустріального відродження партія пропонує сформувати сприятливий інвестиційний клімат, ввести податок на виведений капітал замість податку на прибуток, знизити податкові ставки та ввести податкові канікули для малого і середнього бізнесу.

Для фізичних осіб – підприємців партія хоче запровадити прогресивну систему оподаткування доходів, яка вже і так діє. Українські ФОПи поділені на 4 групи в залежності від рівня річного доходу, за якими і визначається, скільки платити в пенсійний фонд та до бюджету.

У сфері енергетики політична сила планує створення Тристороннього газотранспортного консорціуму, хоч програма не дає ясності, які ж країни будуть його сторонами. Не обійшлось і без обіцянок зниження ціни на газ для населення за рахунок прямих поставок газу з РФ та використання для потреб населення газу українського видобутку.

Споживачам житлово-комунальних послуг "Опозиційна платформа" обіцяє: «Припинимо тарифний геноцид, спишемо населенню заборгованість за житлово-комунальні послуги, встановимо справедливі тарифи». Натомість селянам партійці кажуть, що відкриття ринку землі можливе лише після референдуму.

Фото: decentralization.gov.ua

Соціальна політика

Партія Бойка-Медведчука щедра на соціальні обіцянки. Серед них підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії аж до 7 тисяч гривень, а також виплат на дитину від 100 тис. грн за першу до 400 тис. грн. за третю і наступні.

Не обійшлось і без обіцянок запровадити страхову медицину, яка і так діє всі роки незалежності, а держава є страховим агентом, а також забезпечити її загальну доступність. В немилість до партії потрапила телемедицина, бо «держава повинна розвивати не «телемедицину», а систему охорони здоров’я».

На жаль, програма партії не відповідає на питання, що в телемедицині поганого, якщо консультацію лікаря через сучасні засоби зв’язку можна отримати значно оперативніше, ніж приїде швидка.

У галузі освіти "Опозиційна платформа" обіцяє «поступовий перехід до обов’язкової профільної спеціалізації в середній школі», фінансування закладів професійно-технічної освіти з держбюджету, а також стимулювання приватних навчальних закладів.

Крім цього, політична сила каже, що протягом останніх п’яти років «років влада систематично порушувала права і обмежувала свободи мільйонів українських громадян. Політика мовних заборон та утисків, втручання влади у справи релігійних громад розколювали українське суспільство, принижували честь та гідність людей».

Важко сказати, де політична сила Бойка-Медведчука побачила порушення мовних прав протягом п’яти років, бо закон про мову прийнято лише декілька місяців тому. Він не регулює сферу приватного спілкування людей, і дає можливості представникам національних меншин навчатись рідною мовою або її вивчати.

Підсумки:

Програма "Опозиційної платформи – За життя" – це суміш поступок Росії в питаннях війни, окупованих нею територій, культури і мови у поєднанні із соціальним популізмом – дешевим газом, високими зарплатами та пенсіями і низькими податками.

Фото: facebook/ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ

Крім того, вона не охоплює важливих для суспільства питань: як повертати окупований Росією Крим, як реформувати систему судів та органів боротьби з корупцією. Немає в ній ідей щодо екології, розвитку інфраструктури та транспорту, молоді і спорту та захисту прав ЛГБТ. На наш запит дати позиції партії з цих сфер штаб партії не відреагував.

Ця стаття стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з Міжнародного Розвитку (USAID). ГО "Центр UA" була відповідальна за зміст цього матеріалу, але він не обов'язково відображає погляди USAID або уряду США.