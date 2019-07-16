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​Представитель Зеленского в Раде допускает проведение досрочных местных выборов

"Команда президента заинтересована в тотальной смене системы власти".

​Представитель Зеленского в Раде допускает проведение досрочных местных выборов
Руслан Стефанчук
Фото: Макс Левин

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук допускает проведение досрочных местных выборов.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, передают "Українськi Новини".

"Будет ли это следующей осенью или это может быть осуществлено и до этого - мы рассматриваем разные варианты, как наиболее эффективно перегрузить всю систему, которая касается отношений "власть и человек", - сказал Стефанчук.

Он также отметил, что команда президента Владимира Зеленского "заинтересована в тотальной смене системы власти".

Напомним, ранее лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что команда президента пока не приняла решения по поводу досрочных местных выборов.

30 июня, в 66 территориальных громадах прошли выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых и городских голов.

Очередные местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года.

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