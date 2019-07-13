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Разумков: "Думаю, что выборы в местные органы власти пройдут в 2020 году"

Пока команда президента, по словам Разумкова, не приняла решения по поводу досрочных местных выборов

Разумков: "Думаю, что выборы в местные органы власти пройдут в 2020 году"
Фото: Макс Левин

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал, что пока политическая сила не намерена назначать досрочные местные выборы.

 Об этом он заявил в интервью LB.ua.

 "Я думаю, что выборы в местные органы власти пройдут в 2020 году. Вопрос не в местных или парламентских. Нельзя провести выборы, параллельно строя партию. Это невозможно ни с организационной точки зрения, ни с экономической (это тоже стоит определенных денег и ресурсов), ни с точки зрения безопасности, потому что система рейдерства существует не только в бизнесе, но и в политике, к сожалению. Будет не очень правильно вести избирательную кампанию и одновременно строить партию с таким уровнем поддержки и с таким количеством желающих, не всегда чистоплотных, туда прийти", - отметил Разумков.

Очередные местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года.

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