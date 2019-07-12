Дмитрий Разумков: "Наш электорат - 30% плюс, полученные в первом туре"

Ну, и – раз уж речь о лидере списка СГ – самое главное: может ли кухарка управлять государством, а многочисленные «тамады», свадебные фотографы и прочие звезды Инстаграма на полный серьез идти в Раду. Говоря о последних, все чаще вспоминаются идеи нигилизма в классическом романе Ивана Тургенева «Отцы и дети». По воле случая и не без «заслуг» предыдущих властей «слуги народа» становятся эдакими Базаровыми нашего времени – меняют сцены корпоративов на подмостки Рады. Да, там тоже красноречие многое решает, но им-то одним законы не пишутся. «Зеленые» (во всех смыслах этого слова) разрушают всё устои и подрывают бронзовые статуи украинской политики. С одной стороны, обновление всегда похвально, с другой – как бы взрыв от этой Сверхновой звезды не выбил землю из-под их же ног.

В этом сентябре Разумков-младший вполне может занять кресло в президиуме ВР, а пока мы вместе разбираемся с тем, почему Богдан считает возможным «языковые референдумы»; почему либертарианство как идеология «СГ» оказалось чуть ли не частным мнением Руслана Стефанчука; стоит ли ожидать местные выборы уже осенью; могут ли бизнес-партнеры президента становиться губернаторами и причем тут двойные стандарты…

…Выпускник столичного КИМО, Разумков не поддерживал «Оранжевую революцию», напротив – много лет работал в «орбите» ПР (говорит, и «у ПР тоже были некоторые правильные ценности»), затем – с Сергеем Тигипко. Позже ушел в бизнес – благо, рынок политических консультантов в нашей стране богат.

Мы решили исправить ситуацию. Кроме того, приоткрыть еще одну завесу – влияние на судьбу Дмитрия персоны его отца, Александра Разумкова – одной из наиболее значимых фигур украинского политикума 90-х.

Парадокс, но все это время Разумков воспринимался как спикер штаба, представитель Зеленского, очередная «говорящая голова», наконец. И никто не задавался вопросом о том, что думает – по тому или иному поводу – он сам, какова его позиция. Согласитесь, когда речь о лидере президентской политсилы, это немаловажно.

Дмитрий Разумков активно проявился на радарах украинского политикума чуть более полугода тому. Будучи спикером штаба «Зе», тогда он ещё называл Зеленского просто Владимиром (не величая по батюшке) и не был уверен в собственном политическом будущем (хотя, как сейчас выясняется, уже тогда декларировал желание поработать – в случае попадания туда команды – в Раде). Сегодня Разумков – первый номер списка президентской политсилы, которая вскоре займет в ВР бОльшую часть мест.

"Во время работы в штабе я говорил, что – в случае прохождения команды в ВР – мне было бы интересно поработать там"

Соня Кошкина: Все ваши интервью весьма похожи: сперва вы озвучивали позицию штаба, самого Зеленского, теперь – партии, но никто почему-то не спрашивал вас о вас самом, ваших взглядах, оценках.

Зачастую они совпадают с партийными.

С.К.: Окей, это тоже характеристика. Тем не менее, сегодня я бы больше о вас говорить хотела.

Попробуем, интересно.

Фото: Макс Левин

С.К.: Знаете, когда вы только появились в публичном пространстве, я задавалась вопросом о том, кто вы? Доверенный консильери Зеленского? Нанятый сотрудник штаба? Или очередная «говорящая голова», комментирующая все подряд – от урожая пасленовых до криптовалют.

Я точно никогда не был наемным сотрудником – зарплату в штабе не получал. С Зеленским меня познакомил Баканов (как известно, уже через два дня после этой встречи Разумков приступил к выполнению обязанностей спикера штаба, - ред.), мне импонировали ценности Владимира Александровича.

«Говорящей головой» тоже не был – изначально заходил на другие задачи. Ведь до этого я был политическим аналитиком, технологом, консультантом - определенный послужной список имеется. Из предыдущих проектов что-то получалось, что-то – нет, всякое случалось.

Из интересного: в штабе Зеленского не было традиционной «иерархии» взаимоотношений. Для многих людей там это была первая кампания и многие решения принимались … «с колес», скажем так. Иногда я – имея за плечами «классический» опыт – говорил: «нет, так не может быть, так не сработает, это просто неправильно». А оно работало! Даже если противоречило каким-то общепринятым моментам. Ну, результат вы знаете.

Диана Буцко: То есть, вы чувствовали себя опытнее многих других членов команды?

Нет-нет, просто рассказываю как это происходило.

Взять хотя бы старт кампании - заявление Зеленского.

Д. Б.: Вы уже тогда давали советы?

Да, я включился в кампанию в октябре 2018 года.

С. К.: Одно мне понятно наверняка: попав туда, вы уж точно не рассчитывали через полгода стать первым номером списка президентской политсилы. Опыт какой-то получить, хайпануть – да, но явно не во власть прийти.

Первым номером президентского списка – нет, конечно не думал. Разве что – в перспективе – членом команды.

Но и относительно хайпа с вами не согласен. Насчет Зеленского (участия в кампании, - ред.) это был осознанный выбор - у меня были варианты участия в другие проектах.

Фото: Макс Левин

С.К.: Каких?

Политических. Будет некорректно их называть. И я, наверное, там мог бы получить другой мотивационный ресурс, но...

С.К.: Руководителем партии власти точно б не стали.

На тот момент мы и не могли говорить о руководителе партии власти. Разве что об одном из членов команды. В октябре была немножко другая расстановка сил. Я решил, что пойду в эту кампанию не для зарабатывания денег.

С.К.: Слушайте, когда человек, позиционирующий себя технологом, говорит, что готов отказаться от зарабатывания денег в кампанию. При том, что всякая кампания – главный хлеб.

Вы не верите, что я не получал заработной платы в штабе?

С.К.: Насчет зп – верю. Но раз так, значит открывались другие горизонты.

Да, я озвучил, что мне интересно политическое будущее.

С. К.: Уже похоже на правду. То есть, вы хотели в парламент?

Я хотел быть полезным этой стране. Пафосно звучит, но правда. Я достаточно самореализованный в экономическом плане человек…

С.К.: После сотрудничества с Сергеем Тигипко, неудивительно.

Почему только с Тигипко? У него тоже не так много зарабатывалось.

С.К.: Серьезно? Так, ладно, ваше финансовое благосостояние мне не очень интересно. Иное дело – амбиции.

Действительно, во время работы в штабе Зеленского я говорил, что – в случае прохождения команды в парламент – мне было бы интересно поработать там. Но конкретное место в списке, либо другие условия не оговаривались.

Д. Б.: Был вариант идти в АП?

До последнего момента Владимир Александрович кадровых предложений никому не делал.

"Некоторые ценности в «Партии регионов» были правильные"

С.К.: Раз уж мы упомянули ваше прошлое, хочу обсудить следующую аналогию.

Вы не поддерживали события 2004-го и долгое время плотно работали с «регионалами». Итак, 2006-й год. На волне разочарования от «коррупционного скандала», недоработок «оранжевой команды», Партия регионов заводит в парламент более 180 человек. То ли 184, то ли 186 – точно не помню. При том, что список составлялся максимум на 120. Остальные 60 – случайные люди.

Не кажется ли вам, что нынешняя ситуация – когда «Слуга народа» хайпует на ненависти граждан к Порошенко – зеркальна? Пусть не на сто процентов, но около того.

Нет, не кажется. На тот момент «Партии регионов» была состоявшейся политической силой. Тогда как «Слуга народа» - политсила новая.

С.К.: Я не о людях речь веду, но об электоральных настроениях.

Тоже нет. Было разочарование в постмайданных силах. Общество пыталось найти им новую альтернативу, случился такой, как говорят сейчас, реванш. Но тогда использовались абсолютно другие технологии для получения этого результата. Они были заложены в 2004 и продолжились в 2006, когда общество было расколото на две части не вокруг каких-то идей, а технологически - по региону, языку. Эту повестку мы в принципе и сегодня наблюдаем. Это - хороший инструмент с точки зрения политтехнолога, с точки зрения государственной позиции – она, естественно, неправильная.

У нас же была другая история. Кампания Зеленского была направлена на объединение, а не разделение общества. Вы наверняка знаете, что всегда есть электоральное ядро…

Фото: Макс Требухов

С.К.: У вас ядра не было.

Не было. Позиция Зеленского: не выделять «свое» электоральное ядро. Понимали: наш избиратель преимущественно молодой, но пытались «расширить рамку». Сегодня у нас идет увеличение количества избирателей по разным возрастным группам, выравнивается ситуация по городам-селам и т.д.

С.К.: Надеюсь, вы сами осознаете: больше половины граждан голосовали не за вас, но исходя из ненависти к Порошенко?

Наш электорат – тридцать процентов плюс, полученных Зеленским в первом туре.

Да, действительно, среди наших избирателей была часть тех, кто против Порошенко, но это не значит, что это - все 43%, прибавившиеся во втором туре.

С. К.: Вернемся к вам лично. Так почему вы Оранжевую революцию не поддержали?

Я, к сожалению, многих сторонников Ющенко знал лично. В том числе ранее - через отца, поэтому и не хотел этого делать.

Д.Б.: Жалеете?

Не жалею.

С.К.: У вас есть обида на отца?

Нет.

С.К.: Вам отца не хватало, когда его не стало?

(после паузы, на глазах выступают слезы, - ред.) Да, как и любому другому человеку. …Когда тебе всего 16, а отец уходит... У меня и сейчас есть папа. Просто он физически отсутствует, но он есть…

С.К.: Сколько вам было, когда он ушел из семьи?

Это был тяжёлый процесс… Папа как был моим отцом, так и остался, просто его стало несколько меньше... Я до 14 лет жил с бабушкой и дедушкой в Бердичиве – папа же по командировкам ездил, мама – по гастролям, поэтому вот так. И поэтому мне было (на тот момент, - ред.) несколько проще справиться…

С.К.: То есть, я правильно понимаю: семейная история не повлияла на вашу позицию в 2004-м году?

Правильно, не повлияла. Еще раз: просто я знал часть людей из оранжевой команды.

Фото: Макс Левин

С.К.: Кого, например? Уже столько лет прошло, об этом можно говорить.

Я бы даже сейчас воздержался. Просто скажу: были люди в окружении Ющенко, мне малосимпатичные.

С.К.: Настолько, что это сподвигло вас примкнуть к бело-голубым?

Я на тот момент не заходил к бело-голубым, у меня была другая позиции. Это был протестный выбор - абсолютно адекватная позиция, я считаю. В Киеве, если ты не разделял идей Оранжевой революции, ты сразу становился изгоем. Также и на востоке, только с противоположной стороны. Мои друзья в институте (Разумков учился в КИМО, - ред.), услышав, что я не поддерживаю Ющенко, меняли ко мне отношение.

…Хотя когда отца не стало, я изначально не планировал идти в политику. Получилось случайно. Как говорят: если ты не занимаешься политикой, политика займется тобой.

С.К.: Честно говоря, я думала у вас – ввиду рода деятельности отца – психотравма от политики останется.

Нет-нет, не психотравма. В КИМО я изучал международные экономические отношения. Ближе к выпуску думал пойти куда-то общественный сектор. Но после 2004 года мне стало понятно, что я хочу заниматься политикой.

С.К.: Значит, по поводу 2004-го. Точно был юношеский протест, но глобально ценности ПР вы не разделяли.

Я не шел за ценностями, хотя думаю, что некоторые ценности в «Партии регионов» тоже были правильные.

С.К.: В отличие от «Слуги народа», они хоть идеологической партией были.

О губернаторе-бизнес партнере Зе: "Думаю, Богдан просто пошутил"

Д.Б.: Поговорим о ваших соратниках.

С.К.: Да уж, к ряду из них есть вопросы.

Д.Б.: Скажите, какие у вас отношения с Богданом?

Рабочие, нормальные отношения.

Д.Б.: Вы с ним тоже только из-за салата спорите? Ну, как Сергей Шефир.

Я с ним могу спорить по любым вопросам. Если у меня есть своя точка зрения, я могу ее отстаивать как и с любым другим человеком в команде, в том числе с Владимиром Александровичем Зеленским. Надо отдать должное, если ты прав и можешь убедить, то к твоей позиции прислушиваются.

Д.Б.: Были случаи, когда вы убеждали в чем-то Богдана?

Да, было много таких рабочих моментов. Он тоже убеждал меня.

Фото: Макс Левин

С.К.: Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка назвал Богдана «человеком, который может сказать «нет» Коломойскому». Хотела бы я на это посмотреть-послшать, вот ей Богу.

Тяжело сказать, кто кому может отказать, но убеждать Богдана у меня получалось, и Богдан убеждал меня.

С.К.: Знаете, что лично меня шокировало в том самом историческом интервью гн. Богдана? Заявление о том, что никакого «плана, тем более стратегии у нас нет – решения принимаются сугубо эмоционально». Это, простите, как?!

Думаю, это было вырвано из контекста или он не пояснил до конца. У Богдана, как любого человека, есть определенная доля эмоциональной реакции на те или иные процессы. Но почему Андрей сказал именно так, мне ответить тяжело. Я точно знаю об определенном планировании, о задачах, которые ставятся в том числе перед Офисом президента главой государства.

С.К.: Как происходит это планирование? Александр Данилюк перед избранием Зеленского обещал план на 100 дней. Где он? Уже сто дней скоро закончатся.

План действий - в наших программах.

С.К.: Программа и план - не есть слова-синонимы, но окей. Этот план был на президентской кампании, сейчас используется в парламентской, и, я так понимаю, ляжет в основу коалиционного соглашения?

Часть плана ляжет в основу коалиционного договора, и в этом я не вижу ничего плохого.

С.К.: Когда Богдану задают вопрос об одесском губернаторе Андрее Андрейчикове, он отвечает, что новоназначенный чиновник является каким-то бизнес-партнером Зеленского. Это тоже нормально, по-вашему?

Я думаю, что он пошутил таким образом.

Фото: Макс Левин

С.К.: Нет, не пошутил. Андрейчиков действительно был бизнес-партнером Зеленского.

Вопрос же не в том, что он был бизнес-партнером, а в том, будет ли эффективен.

С.К.: Вопрос в том, что вы декларируете новых людей, а если человек - кум, сват или брат, то это вообще ничем не отличается от старой власти.

Вопрос не в том, кто кум, сват и брат, а в том, будет ли он работать. Задача стоит не взять людей с улицы. Я думаю, Зеленский будет готов убрать человека в случае невыполнения задач.

С.К.: Ющенко в 2004 году точно также сформировал команду из «любих друзів». У него еще была фраза: «Я вас на смітнику всіх знайшов». Мы знаем, чем это закончилось.

У Зеленского такой фразы нет, и надеюсь, не появится. Я уверен, что это так не закончится, потому что другие подходы.

С.К.: Его сегодня как-то много, но все же еще вопрос про Богдана. Помните, у Ющенко была фраза: «Балога – это я»? Дескать, нападая на Виктора Ивановича вы, тем самым, обижаете меня. Может ли Зеленский тоже самое сказать про Богдана сейчас?

Нет, у Зеленского нет такого отношения ни по отношению к Богдану, ни по отношению к кому-либо из Офиса Президента или нашей партии. Думаю, и не появится. Эмоционально будет тяжело прощаться с людьми, которые допустят серьезную ошибку, но он с ними попрощается. Я видел похожие ситуации.

С.К: Расскажите.

Некорректно сейчас называть фамилии. Но то, что люди теряли свои позиции, в том числе и в рамках избирательной кампании, имело место быть. Это было связано с некомпетентностью и нечистоплотностью.

Д.Б.: Богдан также говорил: «Мы можем в Донецкой, Луганской области разрешить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране». Кто у нас запрещает говорить на русском языке?

Мы с вами сейчас прекрасно на русском языке разговариваем.

Фото: Макс Левин

Д.Б.: По-моему, он об этом не знает.

Думаю, Андрею Иосифовичу лучше самому объясниться по данному поводу. Я не могу за него говорить.

Д.Б.: Он предложил выносить вопросы языка на региональный референдум. Позиция партии какая?

Позиция партии совпадает с позицией Зеленского: единственным государственным языком в нашей стране является украинский язык. Если мы говорим про референдумы, то нужно принять пакет законов о народовластии - расширение норм прямой демократии. По поводу языка - это отдельная история, ее надо будет обсуждать.

Д.Б.: Что обсуждать?

Можно ли его выносить на референдумы и в каком формате можно обсуждать. Если же мы с вами говорим о языках, то отчасти позиция Богдана коррелируется с пунктами Минских договоренностей. Если мы говорим о Конституции, то там тоже записано о свободе всех языков, в том числе и русского.

С.К.: Вы сейчас просто оправдываете совершенно сумасшедшее заявление Богдана.

Фото: Анна Стешенко

Я не оправдываю. Я вам сказал свою позицию – единственным государственным языком является украинский. Любой другой позиции быть не должно. Нереально провести референдум по поводу языка, когда у нас нет даже законодательной базы. Я считаю, что языковые вопросы в рамках избирательной кампании вообще поднимать не стоит, поскольку они всегда раскалывают общество.

Д.Б.: Избиратель должен знать позицию вашей партии по поводу Донбасса и языка, поскольку это точно влияет на окончательный выбор.

Я не говорю о том, чтобы вовсе замалчивать. Свою позицию я озвучил.

"На Донбассе не гражданская война"

С.К.: Один из пунктов Минских соглашений предусматривает широкую автономию отдельных районов Донецких и Луганских областей, для чего необходимо провести конституционную реформу. Партия «Слуга народа» готова за это голосовать?

Для того, чтобы за это голосовать, нужно пройти достаточно тяжёлый путь, который за пять лет не прошли - начиная от прекращения огня, отвода войск, обмена заложниками и много другого. Только реализовав это, можно будет подходить и к остальным пунктам Минских договоренностей.

С.К.: Минских договоренностей не существует в теле украинского законодательства. Данилюк и Рябошапка в интервью LB.ua говорили, что в наших интересах реализовать Минские договорённости. В контексте этих заявлений: следует ли ожидать, что президент Зеленский перед новоизбранным парламентом поставит вопрос фактически ратификации Минских соглашений с тем, чтобы потом дальше по ним двигаться?

На сегодняшний момент есть определенная законодательная база, которая была принята пока существующим парламентом. Она косвенно коррелируется с Минскими договоренностями.

С.К.: Третий раз спрашиваю: вы их в парламент выносить планируете?

Сейчас такая задача не стоит, и я не совсем понимаю, почему это должно вноситься в парламент. Следование Минским договорённостям, к которым привязаны все санкции, не противоречит существующему законодательству.

Д.Б.: Богдан, как мы уже упоминали, декларирует странное понимание причинно-следственных связей войны на Донбассе, говоря о необходимости разрешить Востоку говорить на русском, чтобы прекратить войну. Игорь Коломойский и вовсе заявляет о гражданском конфликте.

На Донбассе не гражданская война.

Фото: Макс Левин

С.К.: Это - позиция партии?

Это позиция моя и, думаю, что партии. На той стороне воюют и есть граждане Украины - тоже правда. Если мы выходим из концепции, о которой говорил Коломойский, то это одна история и это тоже правда. Если говорить о том, почему война началась, то явно не из-за языка. Если бы туда не пришли (русские. На Донбасс, - ред.), не «помогали», ничего бы не произошло. Язык служил поводом «защищать» русскоязычное население сначала в Крыму, потом на Донбассе. К сожалению, им позволила Рада, когда решила на этом попиариться, когда отдельные политические силы решили поднять себе рейтинг... Но, если бы не было этого, я думаю, придумали бы другое, нашли бы еще какие-то поводы для того, чтобы прийти кого-то «защищать».

Д.Б.: Скажите, Россия – агрессор?

Да.

Д.Б.: Мы сможем вернуть Крым, пока Путин жив?

Мы должны делать все, чтобы вернуть Крым как можно быстрее, но, думаю, быстро этого, увы, не случится.

Д.Б.: Кто в вашей команде является центром, вокруг которого идет сбор информации по Донбассу, по войне?

Как в любой другой команде, сбор происходит вокруг лидера.

"Вопрос же не в либертарианстве..."

Д.Б.: Мы тут почитали программу вашей партии и там немало внимания уделяется механизмам прямого влияния граждан на решения власти – референдум, народное вето. Как все это будет работать? Ждете новой Рады, чтобы вынести в зал?

Референдумы важно разделять региональные и общенациональные. Так, в первом случае может обсуждаться, например, название улиц, населенных пунктов.

Д.Б.: Мы станем либертарианцами.

По поводу либертарианства это больше к Руслану Стефанчуку, но он же говорил это относительно в первую очередь экономики - действительно надо дать больше свобод ведению бизнеса, это принесет больше возможностей.

Фото: Макс Левин

Д.Б.: Либертарианство весьма многогранно, имеет несколько течений. Так, анархо-капиталисты в экономике выступают вообще за отказ от налогов.

Вопрос же не в либертарианстве...

С.К: Как это? Ваш идеолог партии сказал, что это – ваша идеология.

Я с Русланом не до конца согласен. Есть подходы, есть ценностный базис. Либертарианство направлено на фактически полное устранение государства. Если мы с экономической точки зрения говорим, то надо изучать не историю либертарианства, а историю свободной экономики и свободного ведения бизнеса. Если мы начнем упираться в идеологию, мы не сможем построить правильную структуру. Мы не можем пойти по пути либертарианства, если это относится к социальной сфере, это невозможно на сегодняшний день.

Д.Б.: Так а зачем это было декларировать? Стефанчук, получается, от себя говорил?

С.К.: Знаете, ваша партия ничем не отличается от «Оппоблока» или «Народного фронта» образца 2014 года. Две искусственные структуры созданные за три недели исключительно для участия в выборах. И вы по тем же лекалам. Вот, где была «Слуга народа» до президентства Зеленского?

Чтобы вести партийную работу нужны ресурсы, нужны люди. У нас в этом плане мало и времени, и людей.

С.К.: Что мешало начать партстроительство хотя бы с октября, когда вы подключились? Как технолог, вы не можете не понимать важности партии.

Партия будет полноценно строится сразу же после выборов.

С.К.: Свежо предание. Кому она нужна после выборов? Разве что под местные.

Встретимся через год и это обсудим.

Фото: Макс Левин

С.К.: Местные выборы досрочно будете проводить?

Я думаю, что выборы в местные органы власти пройдут в 2020 году. Вопрос не в местных или парламентских. Нельзя провести выборы, параллельно строя партию. Это невозможно ни с организационной точки зрения, ни с экономической (это тоже стоит определенных денег и ресурсов), ни с точки зрения безопасности, потому что система рейдерства существует не только в бизнесе, но и в политике, к сожалению. Будет не очень правильно вести избирательную кампанию и одновременно строить партию с таким уровнем поддержки и с таким количеством желающих, не всегда чистоплотных, туда прийти. Необходимость строить партию мне понятна, тем более я принимал участие в строительстве политических сил.

С.К.: Какую партию вы построили?

Я работал в «Сильной Украине».

С.К.: Ее лидер Сергей Тигипко удачно занял третье место на выборах в 2010 году, а потом влил партию в ПР в обмен на место в списке для себя и еще нескольких соратников.

Мне жалко, что тогда партия развалилась.

С.К.: Она не развалилась. Тигипко ее продал.

В киевской городской организации 80-85 % людей пришли с улицы. Это не тоже, что строительство «Партии регионов» или той же «Батькивщини», когда приходил крупный бизнесмен и говорил: «У меня два завода, на каждом работает по 5000 человек. Они все - члены партии». В «Сильной Украине» не было таких представителей бизнеса. Тогда я принимал участие в процессе строительства партии.

С.К.: Как и сейчас фактически.

Правильно. Только подходы немножко другие. И никто закрывать эту партию не позволит. Но ее строить нужно будет. Если вы вспомните «Сильную Украину», то она ж не строилась во время избирательной кампании.

"У меня большие надежды на то, что Скичко сможет победить на округе"

Д.Б.: У «Слуги народа» в списке много представителей региональных офисов, большинство из них - это 25-летние фотографы, тамады, ранее работавшие на свадьбах.

Большинство? Я думаю, вы лукавите.

Фото: Макс Левин

Д.Б.: Хорошо, многие.

Не многие. Многие - это тогда их должно быть 200.

Д.Б.: Я имею ввиду только представителей региональных офисов в вашем списке. С десяток «тамад» наберется.

С.К.: К примеру, ценность Александра Скичко на мажоритарном округе №197 в Черкасской области в чем состоит?

Давайте посмотрим, сможет ли он обойти своего оппонента на мажоритарном округе и стать народным депутатом. Про ценность того или иного человека можно будет судить по его делам. У меня есть большие надежды на то, что Александр сможет победить на этом округе.

С.К.: «Давайте посмотрим»? Серьезно?! Не велика ли цена эксперимента? Эти ваши "тамады" - попросту плевок в лицо избирателям, неуважение, такой намеренный хайп - мол, жрите, все равно скушаете.

Неправда.

С.К.: А шоумен Сергей Сивохо на округе в Константиновке?

Вы думаете, ему будет легко победить в Константиновке?

С.К.: Бориса Колесникова? Да Колесников его порвет, как тузик тряпку. Повторяю вопрос: зачем вы драконите избирателей - умных, думающих людей? Добро бы, просто округа сливали, но нет, выставляете не пойми кого.

Во-первых, не все так однозначно по всем округам и с «тамадами», как вы говорите. Это не сделано для того, чтобы кого-то драконить. Это сделано для того, чтобы победить и привести других людей в парламент.

Д.Б.: Что Скичко будет делать в парламенте?

А что сегодня делают те, кто там сидит?

Фото: Макс Левин

С.К.: О, ну, да! Если сравнивать с козаком Гаврилюком, то, конечно, Скичко - отличный вариант.

Вы же не знакомы со Скичко. Почему вы так относитесь к людям, которых не знаете?

С.К.: Вы правда не понимаете?

Д.Б.: Дело же не только в Скичко. Возьмем Закарпатье, где по округу идет 27-летий Александр Пекарь, у которого год рабочего стажа и который пишет резюме с ошибками. Какой шанс у него победить представителей семьи Балог или брата мэра Ужгорода? Вы сливаете округа просто.

Если бы мы округа сливали, мы бы там не выдвинули людей, правда?

С.К.: Неправда. Выдвигать «техников» - классическая история.

Нет, это не технология слива округов. Мы проводим постпраймериз по спискам, по мажоритарке этого сделать не можем. По мажоритарным округам мы отбирали в том числе людей, которые были в региональных командах. Они прошли с нами президентскую избирательную кампанию. Если мы с ними ошиблись, то получим результат от избирателя. Хотя, я надеюсь, что этого не произойдет.

Д.Б.: Я еще раз повторю свой вопрос. Вот эти тамады что в парламенте будут делать?

Вопрос не в тамадах, вопрос в их эффективности.

Д.Б.: Именно

Ну, посмотрим.

С.К.: Что значит посмотрим? Вы же не рыбу на базаре покупаете - купили тухлую, а завтра пошли за другой.

Когда у вас идут старые политические лидеры по этим округам, вы же не задаете вопрос, что они будут там делать. Вы знаете, что они будут воровать.

С.К.: Почему обязательно воровать? По округу Скчико, например, идет абсолютно нормальный незавшкваренный молодой парень, Владислав Голуб, сегодня – депутат от БПП.

То есть вы предлагаете его поддержать?

С.К.: Я не живу в Черкасской области и не предлагаю никого там поддерживать. Просто считаю, что это слишком высокая цена - давать шанс молодым перспективным ведущим корпоративов попробовать свои силы в парламенте.

Не такая высокая, как дать шанс в очередной раз попробовать Украину тем, кто сегодня представляет так называемый украинский парламент.

Фото: EPA/UPG

Д.Б.: Не боитесь, что этих молодых неискушенных политикой людей будет очень легко перекупить в парламенте?

Тут не должно быть боязни - должны быть гарантии. Я тоже не первый день, как говорится, замужем, и прекрасно понимаю, что люди разные. Есть те, кто не выстоит перед стимулами или уговорами в парламенте. У нас позиция очень простая - снять депутатскую неприкосновенность, сделать возможным отзыв народного депутата, обязать ходить на работу, не голосовать за соседа.

Д.Б.: Скичко, кстати, откажется от ведения корпоративов, если вдруг «под купол» пройдет?

Я думаю, что да.

С.К.: Хаха, это ж творческая работа – Конституцией разрешено, чего стесняться? Если Владимир Зеленский за месяц до баллотирования выступал на корпоративе у Игоря Суркиса, так почему Скичко должен себя ограничивать?

Да, законом творческая деятельность не запрещается. Но я думаю, что Александр не будет заниматься корпоративами.

Д.Б.: У вас в списке есть группа экспертов. Больше всего там представителей двух организаций - BRDO и «Украинского института будущего». Почему?

Если мы говорим про «Институт будущего», то одним из людей, которые появились в самом начале избирательной кампании и помогали нам, был Виктор Андрусив. Он предложил ряд людей в качестве экспертов по направлениям. Естественно, он предлагал тех, с кем работал, с кем знаком и тех, кого считал профессионалами. Я здесь с ним согласен.

Что касается BRDO, то это эксперты, которых мы пригласили в рамках избирательной кампании к себе в список, потому что они без нас в парламент или на серьезные позиции в органах власти никогда бы не попали. У этих людей есть определенный послужной список, который мы считаем правильным, достойным.

Фото: Сергей Нужненко

Д.Б.: Своих коллег по «Украинской политконсалтинговой группе» вы зачем в партию позвали?

Потому что они проработали вместе со мной всю кампанию.

…Один замминистра, который нас консультировал, говорил: «Я, когда пришел на должность, подбирал людей по трем признакам - профессионализм, опыт и порядочность. Через два месяца первых два пункта отпали с повестки дня, потому что найти профессиональных и опытных у меня получалось, но крайне редко они были порядочными». Мне понадобится месяц-два, чтобы научить порядочных, но я их научу.

С.К.: То есть любая кухарка может управлять страной, главное, чтоб она была порядочной?

Очень спорный вопрос. Мы же говорим не о кухарке как о мифическом персонаже.

С.К.: Пускай будет тамада.

Давайте обсуждать конкретику.

Д.Б.: Кривошеев вам зачем?

Будет в парламенте, будем смотреть, обсуждать

С.К.: Господи, этот разговор по кругу.

Д.Б.: Александр Куницкий, который идет по округу в Харькове, и его израильское гражданство?

История специфическая. Во-первых, мы не чистим мажоритарку. С одной стороны - у нас есть Куницкий, а с другой стороны там стоит Грановский. Если мы снимаем Куницкого, вы скажете «слили округ». Насколько мне известно, у господина Грановского тоже не все впорядке с гражданствами. Поэтому могу предложить альтернативный вариант - двоих убрать.

Д.Б.: Понятно, что этого не произойдет. То есть Куницкий остается?

Да, он остается.

Д.Б.: Что с Андреем Холодовым - кумом Оксаны Марченко?

Андрей Холодов прошел всю кампанию с нами, и то, что он является кумом Оксаны Марченко, не должно быть основополагающим для принятия решений об исключении из списка. Если он что-то сделал не так, я готов это обсуждать и дискутировать. Только потому, что он кум жены Медведчука - нет, исключать не будем.

Д.Б.: Спикеры партии Юлия Палийчук, Татьяна Цыба, Евгения Кравчук зачем идут в парламент ?

С.К.: Некем просто список занять было.

Фото: Макс Левин

Это не потому, что нам некем было занять список, правда. Это наша команда, пресс-офис. А с Евгенией Кравчук я знаком с 2010 года.

Д.Б.: С нардепом Вячеславом Богуслаевым у вас что? Почему его люди идут по мажоритарке, есть в списке?

Богуслаева видел в жизни раза три. Если сотый номер в списке работал у нас в штабе и его делегировала запорожская ЗЕкоманда, то я не вижу в этом проблемы.

Д.Б.: Против него на округе идет ваш фотограф?

Посмотрим, кто победит. Вы недооцениваете нашего, как вы выражаетесь, фотографа.

Д.Б.: Люди экс-нардепа от «Партии регионов» Григория Калетника что у вас делают?

Это кто?

Д.Б.: Адвокатка Винницкого аграрного университета (его почетным президентом является Калетник) Таисия Томляк и бывший студент этого вуза Павло Довган идут по мажоритарке.

Я не уверен, что вы правильно осведомлены, называя их людьми Калетника.

"Я буду более эффективным в Раде, чем в правительстве"

С.К.: Как вы будете привлекать на свою сторону голоса избирателей юго-востока? Жесточайшая конкуренция с Юрием Бойко сейчас неизбежна.

Стратегия такая же, мы ее менять не будем. Мы идем максимально открыто, декларируя свои ценности. Выстраивать стратегии и пытаться манипулировать не будем, делить общество – тоже.

С.К.: Причем тут делить общество? Вы, как патриоты, заинтересованы в том, чтоб «За жизнь» взяла как можно меньше голосов.

Думаю, их избиратели и так перейдут к нам.

Фото: EPA/UPG

С.К.: За счет чего, простите? За красивые глаза?

Потому что мы другие.

С.К.: В Верховной Раде вы уже точно не сформируете монобольшинство. Чем вы готовы делиться с другими политсилами в обмен на голоса в поддержку вашей коалиции ?

Давайте дождемся, какой будет вердикт украинского народа. Мы хотим получить как можно больше голосов в Верховной Раде. Мы хотим, чтобы по всем 199 округам прошли наши кандидаты. Но я также понимаю, что это этого не произойдет.

С.К.: Парламент в критические моменты украинской истории становился тем, чем он должен быть по логике всегда - центром принятия решений. В случае, если в ВР будет максимальное представительство одной политической, сие весьма опасно. Для всех. Думаю, Владимир Александрович просто не понимает: большая власть - это огромные вызовы.

Это понимает и он, и мы. Я вам честно скажу, мы готовы брать ту ответственность, которая и так уже лежит на нас.

С.К.: Вы снимите депутатскую неприкосновенность, назначите своих силовиков и все – Рада у вас в кулаке.

Я осознаю угрозу, если останется депутатская неприкосновенность. Заметьте, у вас, как у журналистов, неприкосновенности нет, тем не менее вы очень неплохо работаете. …Если мы говорим про снятие депутатской неприкосновенности, то депутатов и так можно привлечь к ответственности через голосование в парламенте. Вопрос в другом: если у него реально рыло в пуху, то он успеет за этот промежуток времени убежать. И мы видели эти примеры.

Фото: Макс Левин

С.К.: Равно как примеры, когда с депутатов снимали неприкосновенность, но этим все и ограничивалось. Олесь Довгий, Вадим Новинский, например.

Неприкосновенность на что-то влияет в этом плане? На то, что нельзя вести следственные действия по народным депутатам. Когда у тебя большинство в парламенте, ты точно так же можешь снять неприкосновенность.

С.К.: У ваших силовиков не будет баланса вот в чем опасность.

Есть вы, журналисты – это для баланса.

Д.Б.: Вы себя кем видите в парламенте? Спикером, я так понимаю ?

Это рано обсуждать. Давайте доживем до того, каким будет парламент. Я думаю, что буду более эффективным в Раде, чем в правительстве.