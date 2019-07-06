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Кандидат от "Слуги народа" по округу в Харькове подтвердил двойное гражданство

ЦИК проверяет наличие двойного гражданства у Куницкого.

Кандидат от "Слуги народа" по округу в Харькове подтвердил двойное гражданство
Фото: Alexander Kunitsky/facebook

Александр Куницкий, который баллотируется от партии "Слуга народа" по округу №169 в Харькове, подтвердил, что с 12 лет является гражданином Израиля.

Об этом он заявил 6 июля на встрече с избирателями в Харькове, передает UA:Харків.

"Я эмигрировал со своим отцом в 12 лет в Израиль. В 2002 году поступил на службу в армию Израилю. Чем я очень горжусь. В 2005 году, после армии, я вернулся в Украину. С тех пор я проживаю в Украине", - сказал Куницкий.

Кандидат добавил, что обратился в посольство Израиля с заявлением об отказе от гражданства.

"С момента подачи моего заявления в ЦИК, я написал заявление в Генеральное консульство Израиля в Киеве об отказе от израильского гражданства", - добавил Куницкий.

Во время встречи кандидат прокомментировал и то, что его 5 июля внесли в базу сайта "Миротворец".

"Добавить меня на сайт "Миротворец" - это лучший пиар для меня и самый яркий конец для этого сайта. Потому что если я - сепаратист со своей деятельностью, тогда каждый может завтра там оказаться", - сказал Куницкий.

Как рассказал представитель гражданской сети "Опора" Николай Зинченко, для регистрации кандидата на выборы в парламент нужно, чтобы он был гражданином Украины:

"В Законе Украины "О выборах" указано, что баллотироваться могут те кандидаты, которые являются гражданами Украины и проживают на территории Украины последние 5 лет, на этом основании его зарегистрировали. Есть исчерпывающий перечень пунктов, где указано на каких основаниях могут снять с регистрации кандидата в депутаты. Там нет пункта, что у кандидата есть двойное гражданство. Если идти по формализму закона, то нет оснований. Но эти вопросы должны решать суды и ЦИК".

Согласно статье 4 Конституции, в Украине существует единое гражданство.

В статье 76 говорится: народным депутатом Украины можно выбирать гражданина Украины, который на день выборов достиг 21 года, имеет право голоса и проживает в Украине в течение последних 5 лет, не имеет судимостей.

О двойном гражданстве Куницкого заявил нардеп Андрей Денисенко 28 июня. Свою проверку по этому факту начала Центральная избирательная комиссия. По состоянию на 6 июля Куницкий остается кандидатом в депутаты.

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