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Нужно немедленно менять политику и руководство НБУ, - Тимошенко

Лидер "Батькивщины" считает это задачей для команды нового президента Зеленского.

Нужно немедленно менять политику и руководство НБУ, - Тимошенко
Фото: ba.org.ua

После парламентских выборов надо немедленно сменить главу Нацбанка, его руководство и всю систему денежно-кредитной политики.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время совместного проекта "Оппозиция" телеканалов "Наш" и "Украина", информирует пресс-служба партии "Батькивщина".

По ее словам, это задача для команды нового президента Владимира Зеленского.

Лидер "Батькивщины" заверила, что внешнее управление страной начинается с потери нашего суверенитета над НБУ.

"Наш Нацбанк не управляется украинской властью. И если мы пойдем на поводу внешнего управления и оставим ту тусовку, которая сегодня сидит в НБУ, у нас не будет ни экономики, ни бюджета, ни финансов", – подчеркнула она.

Политик обратила внимание на то, что "именно в Нацбанке выстроена финансовая пирамида, где валютные ресурсы давали нам под 20-25% годовых" и таким образом "вымывали" деньги из государства – почти 13 млрд долл. за 4,5 года (как финансирование МВФ).

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