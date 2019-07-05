Международные резервы Украины в июне выросли на $1,2 млрд

В июне международные резервы Украины, по предварительным данным, увеличились на 6,4%, до $20,6 млрд, благодаря размещению еврооблигаций и покупки валюты на межбанковском рынке.

Об этом ообщается на сайте Национального банка.

В общем динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы: во-первых, операции правительства по управлению государственным долгом. Также в июне поступления от размещения облигаций внутреннего и внешнего государственного займа составили $1 612,4 млн. В частности, от размещения еврооблигаций получено 1 млрд евро, от ОВГЗ - $325,8 млн и 148,0 млн евро. Часть этих поступлений была направлена на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте.

Общая сумма таких выплат составила $952,4 млн (в эквиваленте). Из них $773,6 млн уплачено по ОВГЗ. Платежи правительства и Нацбанка в пользу Международного валютного фонда составляли $157,5 млн. Остальные средства направлены на выполнение других обязательств перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.

"Также наблюдалась благоприятная ситуация на валютном рынке вследствие сохранения положительной ценовой конъюнктуры для украинского экспорта, умеренных объемов импорта и притока иностранного капитала в государственные ценные бумаги, номинированные в гривне. Эти факторы обусловили превышение предложения валюты над спросом и дали Нацбанку пополнить международные резервы за счет интервенций на межбанковском валютном рынке на общую сумму $322,3 млн", - говорится в сообщении.

В частности, $183,0 млн было куплено во время осуществления интервенций путем запроса лучшего курса и $139,3 млн - по единому курсу.

Интервенций по продаже валюты Нацбанк в течение месяца не проводил.

"По состоянию на 1 июля 2019 объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - отмечается в сообщении.

Напомним, международные резервы Украины в мае 2019 года сократились на $1,1 млрд, до $19,402 млрд.

В декабре 2018 года резервы достигли пятилетнего максимума - 20,820 млрд. Это стало возможным за счет поступлений от МВФ, Европейского союза и Всемирного банка. Украина получила тогда от МВФ первый транш в размере $1,391 млрд по новой программе Stand-By Arrangement, а от ЕС и Всемирного банка - $1,006 млрд (в эквиваленте).