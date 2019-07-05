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"Укравтодор" открыл для проезда 12 километров бетонной дороги Днепр-Решетиловка

Проезд по бетонке пока открыт только с правой стороны.

Фото: facebook.com/poltsad

Служба автомобильных дорог в Полтавской области открыла движение по еще одному участку цементобетонной дороги Н-31 Днепр-Решетиловка. В общей сложности уже 12 километров трассы выполнены в бетоне.

Об этом говорится в сообщении САД в фейсбуке.

"Мы запустили движение по 12 км новопостроенной бетонки Н-31 Днепр-Решетиловка в Кобелякском районе! Транспорт движется по правой стороне", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/poltsad

Фото: facebook.com/poltsad

Фото: facebook.com/poltsad

Фото: facebook.com/poltsad

Проезд разрешен по правому проезду от Кобелякского сервисного центра МВД в сторону Решетиловки.

На левой стороне дороги будет начато ремонтные работы.

Напомним, что сейчас "Укравтодор" строит две цементобетонные дороги - Н-31 Днепр-Решетиловка и объездную Житомира на трассе Н-06.

В 2019 году также должно начаться капремонт Н-14 Николаев - Кропивницкий, которая в Николаевской области будет бетонной.

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