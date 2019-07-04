В Киеве у здания Генпрокуратуры прошла акция с требованием вынести приговоры заказчикам убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Фото: Макс Требухов

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Активисты восстановили надписи с требованием наказать заказчиков убийства Гандзюк и нарисовали на пешеходном переходе Владислава Мангера за решеткой. Глава Херсонского областного совета является главным подозреваемым по данному делу.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"6 июня убийцы Кати получили смешные приговоры за жестокое убийство - в обмен на соглашение, по которому должны были сдать заказчиков. Прошел месяц. Мангер, Гордеев и Рищук до сих пор на свободе и уже планируют свои политические карьеры после выборов. Прошел месяц. Где приговоры заказчикам убийства Кати Гандзюк?", - говорится в заявлении организаторов акции.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, 6 июня суд вынес приговоры пятерым фигурантам дела об убийстве Гандзюк. Они получили от 3 до 6,5 лет тюрьмы.

Обвиняемые были задержаны в августе 2018 года, им было инкриминировано нанесение тяжких телесных повреждений. В апреле текущего года все пятеро признали свою вину и заключили соглашение со следствием.

Напомним, 31 июля Гандзюк облили серной кислотой рядом с ее домом в Херсоне. Активистку госпитализировали с серьезными ожогами, а затем перевезли в Киевский ожоговый центр. 4 ноября она умерла в больнице.

Полиция расследует нападение как покушение на убийство. Следствие подозревает в совершении нападения пятерых бывших участников АТО. Это - Вячеслав Вышневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук. В организации преступления обвиняется Торбин, информация о заказчиках засекречена.

Активисты считают причастными к убийству главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, экс-главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева и бывшего заместителя главы Херсонской ОГА Евгения Рищука.