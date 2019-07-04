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В Киеве курьер Glovo избил шлемом мужчину в переходе

Прохожий сделал курьеру замечание, что мопед задымил переход.

В Киеве курьер Glovo избил шлемом мужчину в переходе
Фото: Скриншот из видео

В Киеве курьер сервиса быстрой доставки товаров Glovo избил мотоциклетным шлемом прохожего, который сделал ему замечание из-за проезда на мопеде по пешеходному переходу. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

По словам свидетелей, парень с рюкзаком Glovo катил по подземному переходу свой мопед и при выходе из перехода его завел. Один их прохожих сделал ему замечание, что мопед задымил переход. Кроме того, он якобы ударил парня первым.

Однако на видео видны только кадры, где курьер наносит мужчине удар шлемом, тот падает и парень начинает избивать его кулаками.

В Glovo отреагировали и написали, что считают поведение своего сотрудника неприемлемым. «На сессиях по отбору и подключению курьеров мы обязательно проводим экзамен по знанию правил дорожного движения, а также проводим сессии на тему приемлемого поведения, стандартов сервиса и общения с клиентами», — говорится в сообщении Glovo. В компании также добавили, что постараются идентифицировать курьера.

Напомним, военнослужащий Нацгвардии избил подчиненного солдата до разрыва селезенки. Травмированный орган пришлось удалять. Командиру взвода грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

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