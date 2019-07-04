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СБУ и ГБР пришли с обысками на Львовскую табачную фабрику

Сотрудников не пускают на рабочие места.

Сотрудники СБУ проводят следственные действия на Львовской табачной фабрике, в городке Винники возле Львова. По состоянию на утро 4 июля, у здания фабрики собралась толпа работников, которые сейчас не могут попасть на свои рабочие места. Об этом сообщает местное издание Zaxid.net со ссылкой на правоохранительные органы.

Обыски идут уже второй день, вокруг фабрики ограничено движение транспорта.

По данным местных СМИ, обыски могут быть связаны с контрабандой сигарет: на прошлой неделе сотрудники Госбюро расследований разоблачили ввоз в Украину крупной партии сигарет мировых брендов без марок акцизного налога. Официальных заявлений от ГБР пока не поступало.

По данным аналитической платформы Youcontrol, учредителями фабрики являются львовяне Сергей Пономарев и Андрей Черный, которые владеют равными долями в уставном фонде. До 2016 года среди основателей предприятия числился бизнесмен Григорий Козловский. Сегодня он уже прокомментировал обыски, назвав их "заказом конкурентов".

Напомним, ранее Львовскую табачную фабрику в Винниках неоднократно обвиняли в том, что именно она является поставщиком сигарет, которые затем нелегально переправляются за границу. В частности, такие заявления в 2015 году делал губернатор Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

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