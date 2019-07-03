Замглавы СБУ Калюжняк опроверг обвинения в сотрудничестве с режимом Януковича

Он также заявил, что не участвовал в разработке каких-либо планов против участников Майдана.

Новый заместитель врио главы Службы безопасноати Ивана Баканова генерал-майор Анатолий Калюжняк опроверг обвинения в сотрудничестве с режимом экс-президента Виктора Януковича.

Об этом он заявил в интервью "theБабелю".

Калюжняк подчеркнул, что в СБУ его пригласил Баканов.

"После назначения он разобрался в нюансах работы подразделения "К", понял, какие изменения нужны. Думаю, что решение было принято с учетом моего опыта в ГУ "К" на должности заместителя руководителя и системных результатов работы подразделений под моим руководством в то время. Служба сейчас реформируется, чтобы приблизиться к стандартам партнерских спецслужб стран - членов НАТО. Больше всего реформа коснется именно направления борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Служба постепенно отходит от борьбы с конкретными коррупционными правонарушениями к системному противодействию всем угрозам государственной безопасности, к которым относится и распространение коррупции и организованной преступности. Главная наша задача - искоренить коррупционные механизмы и остановить контрабандные схемы на границе", - сказал Калюжняк.

Он также заявил, что не попадает под закон о люстрации.

"В 1992 году я окончил курсы Службы нацбезопасности Украины. Мой курс был первый, который закончил обучение при независимой Украине, присягу я давал исключительно украинскому народу. В период Революции достоинства я занимал должность руководителя Главной инспекции СБУ. Это подразделение, в соответствии с положениями, не является обособленным. Поэтому должность его руководителя не подпадает под закон о люстрации", - сказал он.

Он также зверил, что СБУ не будет "давить на бизнес" и готова к прозрачному сотрудничеству со СМИ, особенно журналистами-расследователями.

Калюжняк также опроверг информацию СМИ о том, что он является автором плана "Бумеранг", по которому в 2014 году должны были захватить Дом профсоюзов.

"Наоборот, по указанию руководства СБУ выполнял отдельные поручения Генеральной прокуратуры по установлению обстоятельств разработки плана "Бумеранг" и круга причастных к этому. Мы провели служебные расследования о возможной причастности сотрудников спецслужбы к событиям на Майдане. Все материалы переданы в Генпрокуратуру, и по ним начаты уголовные производства. У ГПУ не было никаких претензий по поводу необъективности расследования, затягивания выполнения отдельных поручений ГПУ и организации сотрудничества", - пояснил он.

Чиновник подчеркнул, что не участвовал в разработке каких-либо планов в отношении участников Майдана.

Напомним, 28 июня "Слідство.Інфо" сообщило о назначении Калюжняка заместителем Баканова. Журналисты заявили, что при Януковиче Калюжняк занимал должность заместителя начальника Главного управления "К" Службы безопасности Украины и подпадает под люстрацию.

По информации СМИ, незадолго до Революции достоинства Калюжняк получил генеральское звание, в апреле 2014 года уволился из СБУ и начал работать помощником депутата Владислава Бухарева, который в начале июня возглавил Службу внешней разведки.