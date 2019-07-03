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Обвиняемый в госизмене переводчик Гройсмана Ежов вышел из-под стражи

Суд изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Обвиняемый в госизмене переводчик Гройсмана Ежов вышел из-под стражи
Станислав Ежов
Фото: Сергей Нужненко

Голосеевский районный суд Киева освободил из-под стражи бывшего заместителя руководителя протокола премьер-министра Владимира Гройсмана Станислава Ежова, обвиняемого в работе на российские спецслужбы.

Об этом "Українським Новинам" сообщил его адвокат Валентин Рыбин.

"Суд удовлетворил наше ходатайство и сегодня изменил меру пресечения Ежову на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля", - сообщил он.

Адвокат отметил, что защита ходатайствовала о смене меры пресечения, в том числе и на основании решения Конституционного Суда от 25 июня, который признал неконституционным избрание для подозреваемых в госизмене и терроризме меры пресечения исключительно в виде ареста.

Напомним, 20 декабря Служба безопасности задержала Ежова по подозрению в госизмене. Его обвиняют в передаче спецслужбам РФ материалов о встречах премьера с иностранными чиновниками, в частности с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и верховным представителем ЕС Федерикой Могерини.

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