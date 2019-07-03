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​В Одесской области двое детей сбежали от пьющих родителей в полицию

Брат с сестрой называли свой дом "адом" и просили отправить их в приют.

​В Одесской области двое детей сбежали от пьющих родителей в полицию
Архивное фото
Фото: infoliepaja.lv

В Арцизском районе Одесской области девятилетняя девочка вместе с восьмилетним братом пришли в полицейский участок и попросили забрать их из семьи.

Об этом сообщило местное издание "Думская".

В полиции рассказали, что дети попросили еды и категорически отказывались возвращаться домой, так как их мать постоянно пьянствует с отчимом, а тот их оскорбляет.

"Брат с сестрой были очень напуганы и голодные. Они называли свой дом «адом» и просили направить их в приют. Малолетних доставили в местную больницу для проведения медицинского обследования. Совместно со службой по делам детей было принято решение об их устройстве в детский Центр социальной реабилитации", - рассказал начальник Арцизского отдела полиции Александр Кучугура.

Родители заметили отсутствие детей только ночью и пришли об этом заявить в отдел полицию пьяными. Супругов привлекают к  ответственности по трем статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях: 178 (распитие алкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде), 173-2 (совершение насилия в семье), ст. 184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей).

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