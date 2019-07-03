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Жизнь детей, пострадавших от взрыва гранаты в Днепропетровской области, вне опасности

Накануне вечером 16-летний подросток уже начал дышать самостоятельно.

Жизнь детей, пострадавших от взрыва гранаты в Днепропетровской области, вне опасности
Фото: скриншот видео

Жизнь всех шестерых детей, пострадавших от взрыва гранаты на детской площадке в Днепропетровской области, вне опасности. Об этом сообщили медики в программе "ТСН".

"Накануне вечером старшего из раненых детей, 16-летнего парня, сняли с аппарата искусственной вентиляции легких и теперь подросток дышит самостоятельно. Он и 5-летний мальчик приняли на себя главный удар во время взрыва. Обоих детей изрешетило осколками гранаты", - сказано в сообщении.

В больнице остаются еще четверо детей, всех их прооперировали.

Напомним, вечером 1 июля на детской площадке в с. Пашена Балка Днепропетровской области произошел взрыв. Шестеро детей в возрасте от 4-х до 16 лет получили травмы различной степени тяжести.

В полиции расследуют факт взрыва по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

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