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Медики поставили предварительные диагнозы отравившимся в Коблево детям

За последние сутки новых пострадавших не поступало.

Медики поставили предварительные диагнозы отравившимся в Коблево детям
Фото: Макс Требухов

У детей, госпитализированных из лагеря отдыха "Салют" в с. Коблево, установлены два предварительных диагноза: гострый гастроэнтероколит средней степени, и пищевая токсикоинфекция легкой степени тяжестви. Об этом сообщил пресс-центр Госпродпотребслужбы.

Все пострадавшие госпитализированы в инфекционное отделение Березанской центральной районной больницы. По состоянию на утро 2 июля новые случаи заболевания не зарегистрированы.

В Николаевской облгосадминистрации сообщили, что состояние детей "ближе к удовлетворительному", тяжелых случае в нет.

Напомним, после госпитализации 40 детей 30 июня и 1 июля в лагере "Салют" началось санитарно-эпидемиологическое расследование. Обследование показало, что в лагере были нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов. Результаты лабораторных анализов будут известны через несколько дней.

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