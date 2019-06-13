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ГосЧС предупреждает о высоком уровне загрязнения воздуха в Киеве

Самый грязный воздух был замечен на ул. Скляренко, Оболонском проспекте, Бессарабской и Демеевской площадях.

 

ГосЧС предупреждает о высоком уровне загрязнения воздуха в Киеве
Фото: chel.aif.ru

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям  предупреждает о метеорологических условиях высокого уровня загрязнения воздуха в столице. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

С 8 июня в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

В течение 12-13 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 - 6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах: ул. Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей.

Такие метеорологические условия могут быть обусловлены жарой и слабым ветром в приземном слое. По прогнозу Гидрометцентра и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) будут удерживаться в Киеве до 18 июня.

Напомним, в мае 2019 года Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли впервые в истории человечества достигла уровня 415,26 промилле.

Количество CO2 сильно колеблется в зависимости от сезона, достигая максимума в северном полушарии весной и в начале лета. Однако среднегодовая концентрация CO2 устойчиво растет. Еще в 2013 году она преодолела порог в 400 промилле, а в конце 2018 года Всемирная метеорологическая организация объявила, что среднегодовая концентрация выросла до 405,5 промилле.

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