Супрун представила проект внедрения системы eHealth для общественного обсуждения

Уровень компьютеризации медучреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь, вырос с 3% до 97% менее чем за год. Об этом и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Фейсбуке, комментируя развитие системы eHealth.

"Сейчас к электронной системе eHealth уже присоединились 1966 медицинских учреждений, 24,6 тысячи врачей. Декларацию с семейным врачом в системе заключили 27,8 миллиона украинцев. Кроме этого с системой работают 1162 аптеки и почти 10 тыс. фармацевтов", - написала Супрун.

"Каждый может проследить, куда ушли миллиарды средств налогоплательщиков на первичном звене. Если бы еще несколько лет назад кто-то сказал, что это будет работать в Украине - многие подумали бы, что это шутка. Электронное здоровье, которое еще два года назад казалось в Украине мечтой, уже работает сегодня", - написала Супрун.

И.о. министра отметила, что цель реформы здравоохранения - чтобы к концу 2023 года все решения в системе здравоохранения принимались на основе электронных данных. В связи с этим Минздрав представил проект Концепции информатизации здравоохранения и объявил месяц общественного обсуждения.

В системе каждый пациент получит медицинский ID - личный номер, к которому будут прикреплены все данные пациента. Данные вносятся в компьютер, при необходимости их печатают, и пациент не "привязывается" ни к адресу регистрации, ни к врачу, ни к поликлинике.

"Врач не будет вносить данные из бумаги в компьютер, а сразу писать их там. Сейчас кабинет пациента в разработке, и для удобства врач может распечатывать необходимые данные для пациента. В будущем каждый пациент будет иметь доступ к информации со смартфона или ноутбука. При необходимости информацию можно будет распечатать", - уточнила Супрун.

Данные, которые будет собирать система, позволят анализировать эпидемиологические тренды и покрытие иммунизацией. Электронная система также поможет следить за эффективностью медицинских учреждений, а предоставление заведениями электронных данных в систему будет обязательным условием получения финансирования от НСЗУ.

Напомним, весной 2018 года в Украине стартовала медицинская реформа - медицинские учреждения первичного звена подписали договора с Национальной службой здоровья, чтобы получить возможность подписывать декларации с пациентами и получать государственное финансирование в зависимости от количества подписанных деклараций.