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Из-за сообщении о "минировании" Института рака сорвалось около 30% операций, - главврач

Завтра врачи без дополнительной оплаты будут оперировать в четыре очереди.

Из-за сообщении о "минировании" Института рака сорвалось около 30% операций, - главврач
Фото: unci.org.ua

В Киеве из-за анонимного звонка о минировании Института рака сорвалось около 30% операций. Также отменены курсы химио- и лучевой терапии для пациентов с онкологическими заболеваниями.

Об этом сообщил главный врач Института рака, онкохирург отделения онкопроктологии Андрей Безносенко, передает Укринформ.

“Мы утром получили анонимную информацию о заминировании "в связи с обстрелом украинскими нацистами Донецка". Насколько я знаю, такую же информацию получил Охматдет и еще пару медицинских заведений Киева. Транспортабельных пациентов эвакуировали. Нетранспортабельные и тяжелые остались с медперсоналом в больнице", - рассказал главврач Института рака.

Он подчеркнул, что пострадали из-за анонимного звонка в первую очередь онкобольные пациенты, которые получают жизненно необходимое лечение.

"Это - телефонный терроризм, который не дает нормально работать. Наши пациенты понесли колоссальные потери. Тот, кто должен был получить химиотерапию или лучевую терапию, пропустили свои курсы. Также 90% наших пациентов приезжают из регионов и сегодня не могут попасть к нам, ждут на улице. Завтра на врачей будет в два раза больше нагрузка. Те операции, которые мы начали с утра, - мы закончили. Но 25-30% запланированных на сегодня оперативных вмешательств не состоялось", - сказал Безносенко.

По его словам, завтра врачи Института рака без дополнительной оплаты будут работать до ночи, чтобы все операции были выполнены. "У нас все операции расписаны на недели, и если их отменить, то они буду перенесены на конец июня. Поэтому мы приняли решение работать завтра, по собственному желанию и без оплаты. Будем оперировать в четыре очереди - с 7 утра до 23 вечера", - сообщил главврач Института рака.

Он также рассказал, что в Институте рака с самого утра работают бригады МЧС, экстренной скорой помощи и полиция. Под их руководством был разработан план эвакуации, без паники выведены пациенты и медперсонал. Сейчас в Институте работают пиротехники. По словам Безносенко, через некоторое время пациенты вернуться в лечебное учреждение.

Напомним, ранее из-за сообщений о заминировании в Киеве эвакуировали жилые дома, роддомы и магазины.

23 мая в столице "минировали" городскую клиническую больницу.

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