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В Харькове "заминировали" 23 ТЦ, аэропорт и вокзал, в Кривом Роге - 10 многоэтажек и 5 блольниц

Людей эвакуировали.

В Харькове "заминировали" 23 ТЦ, аэропорт и вокзал, в Кривом Роге - 10 многоэтажек и 5 блольниц
Фото: пресс-служба Нацполиции

Полиция проверяет сообщение о "заминировании" 25 объектов в Харькове.

"Сообщение об угрозе взрыва в 23 торговых центрах, а также аэропорту и железнодорожном вокзале поступило на электронную почту полиции 23 мая около 17:30", - сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.

На место происшествия выехали следственно-оперативные группы подразделений полиции, а также специалисты взрывотехнического управления и кинологи.

На данный момент проводится эвакуация граждан, а также осмотр помещений и прилегающей территории.

В Кривом Роге неизвестный сообщил о минировании 10 многоэтажных домов, среди которых дом, входящий в жилой комплекс, где проживают родители президента Владимира Зеленского, и 5 больниц, передают Українські Новини.

Как сообщила пресс-служба Управления Национальной полиции в Кривом Роге, сообщения о минировании поступили по многоэтажным домам на адреса: Виталия Матусевича, 6 (дом входящий в жилой комплекс, где проживают родители Зеленского); Героев АТО, 35; проспект Мира, 33; Железная, 8; Станиславского, 4; Книжная, 5; Тарасова, 42; Песочная, 38; Василия Скопенка, 28; Святогеоргиевская, 15.

Также в 5 медицинских учреждениях по ул. Маршака, 7 (больница №7); ул. Женевская, 6Б (больница №9); ул. Вернадского, 141А (горбольница №10); ул. Владимира Великого, 33 (детская больница №4); ул. Днепровское шоссе, 41 (онкодиспансер).

Проводятся мероприятия по эвакуации жителей домов, персонала и пациентов больниц.

15 мая неизвестный уже сообщал о минировании по аналогичным адресам.

Ранее сегодня в Киеве "минировали" городскую клиническую больницу. Пациентов в кроватях эвакуировали на улицу.

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