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​Филарет отказывается подчиняться томосу

Почетный патриарх ПЦУ назвал три пункта томоса, с которыми он категорически не согласен.

​Филарет отказывается подчиняться томосу
Патриарх Филарет
Фото: Патриарх Филарет / Facebook

Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет отказывается подчиняться томосу - документу об автокефалии независимой украинской церкви, который УПЦ получила в январе 2019 года.

Об этом он рассказал в интервью "Настоящему времени".

По мнению Филарета, после получения томоса УПЦ не получила желаемой независимости и назвал три пункта томоса, с которыми он категорически не согласен.

"Если Украинская православная церковь, то это означает, что все украинцы, которые живут на территории Украины или в эмиграции – в Европе, Америке, Канаде, Австралии, Латинской Америке, которые входят в Киевский патриархат, – то они являются нашей паствой, нашей частью. А томос нам говорит: "Нет, эти украинцы, которые вам принадлежали, теперь принадлежат не вам, а принадлежат теперь Константинопольскому патриархату". Это первое", - сказал он.

"Второе. В томосе сказано, что мы не имеем права варить миро. [Миро – специально приготовленное и освященное ароматическое масло, используемое в таинстве миропомазания. Правом приготовления мира обладает только глава автокефальной церкви]. Миро - это святыня, без которой не совершается таинство миропомазания. Если мы миро должны получать из Константинополя, из Стамбула, то значит, мы зависимы. По названию мы – автокефальная церковь, а в действительности мы зависим от мира – дадут нам миро или не дадут. Третье. Если возникают конфликтные ситуации в украинской православной церкви, то их разрешает Константинопольский патриархат. Три пункта, которые отбирают у нас права автокефальной церкви", - рассказал Филарет.

При этом он отметил, что не отказывается от томоса, но эти три условия выполнять не будет.

Филарет также заявил, что не подписал бы документ, если бы знал его содержание.

"Томос ставит нас почти в такую же зависимость, в которой находится Украинская православная церковь Московского патриархата", - сказал он.

Напомним, ранее Филарет заявил, что управлять ПЦУ должен был он, а не Епифаний, что ему якобы обещали перед Объединяющим собором. Он продолжает называть себя патриархом и утверждать, что Киевский патриархат, который влился в ПЦУ, до сих пор существует.

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