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В Одесской области нашли убитым экс-мэра Тирасполя

У мужчины были связаны руки и пробита голова.

В Одесской области нашли убитым экс-мэра Тирасполя
Фото: vestipmr.info

Бывшего мэра Тирасполя (столицы приднестровского региона Республики Молдова) Андрея Безбабченко нашли мертвым в районе села Вапнярка Лиманского района Одесской области.

Об этом пишет "Думская".

Тело обнаружили 22 мая. У мужчины были связаны руки и пробита голова. Рядом с ним стоял автомобиль Infiniti 

Как сообщает портал УНН, труп обнаружили на заброшенной территории, рядом с ним был автомобиль с приднестровскими номерами, предположительно принадлежавший Безбабченко. Тело погибшего было прислонено к стене заброшенного здания, а руки связаны.

Супруга погибшего заявила о исчезновении Безбабченко во вторник, 21 мая.

Андрей Безбабченко был мэром Тирасполя с 2012 по 2016 год во времена правления бывшего лидера непризнанной республики Евгения Шевчука. До этого он возглавлял "Тираспольскую инвестиционную строительную компанию". После смены власти в Приднестровье Андрей Безбабченко жил в Одессе.

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