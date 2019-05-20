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Дрогобычский суд приговорил к максимальным срокам двух парней, осужденных за убийство

В декабре 2017 года парни ограбили магазин компьютерной техники и убили двух продавцов.

Дрогобычский суд приговорил к максимальным срокам двух парней, осужденных за убийство
Фото: chatri2513/Depositphotos

Дрогобычский горрайонный суд Львовской объявил приговор для убийц двух продавцов в Бориславе. 17-летнего парня приговорили к 15 годам тюрьмы, а его 21-летнего сообщника приговорили к пожизненному заключению, сообщила сегодня пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд вынес приговор в пятницу, 17 мая.

Ограбление с убийством произошло в декабре 2017 года. Подростки во время ограбления магазина "Компьютерная вселенная" убили двух продавцов, из магазина вынесли 23 телефона без коробок и 25 тыс. гривен. Местные СМИ сообщали, что один из задержанных является бывшим работником этого магазина.

В убийстве и разбое обвиняли двух жителей Трускавца, задержанных 22 декабря. По состоянию на 2017 год им было 16 и 19 лет.  Таким образом, подросток получил максимально допустимую меру наказания - 15 лет заключения, а совершеннолетний участник преступления осужден на пожизненный срок с конфискацией имущества.

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