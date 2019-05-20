Во времена экономической нестабильности государству сложно уделять достаточно внимания и средств для сохранения и развития исторически и культурно значимых объектов. На помощь могут прийти меценаты и крупный бизнес. Сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин («Ваад») Украин ы Андрей Адамовский рассказывает о подобном примере: как сообща вдохнуть новую жизнь в «Бейт-Кадишин» – уникальное сооружение в уникальном городе.

Черновцы, столица Буковинского края, сформировал ись во второй половине XIX века в духе и стиле блестящей Австро-Венгерской империи – не зря город называют «маленькой Веной». И одновременно, вплоть до Второй мировой войны, Черновцы были центром богатой, духовно наполненной, культурно и интеллектуально развитой еврейской жизни. Город до сих пор украшают оригинальные здания, возведенные еврейской общиной. И одно из них – «Бейт-Кадишин», ритуальный Дом прощания на черновицком еврейском кладбище.

Это впечатляющее сооружение в виде купольного мавзолея кубической формы, стилистически относящееся к эпохе модерн а , было построено в 1905 году. При строительстве использовались уникальные для своего времени технологии: архитектор Макс Моргенштерн впервые в Европе спроектировал огромный купол из железобетона.

В «Бейт-Кадишин» проходили прощания с покойными по религиозному еврейскому обряду. Однако после Второй мировой войны, когда еврейские общинные сооружения стали повсеместно закрывать, Дом прощания тоже не избежал этой участи. Он использовался не по назначению, в нем устроили склад, а потом помещение оказалось заброшенным.

Впервые про реконструкцию «Бейт-Кадишин» заговорили в 1990-х. Тогда идею ремонта и восстановления высказал австрийский журналист Гельмут Куздат, гостивший в Черновцах. А председатель Черновицкого еврейского общественно-культурного фонда, сопрезидент «Ваад» Украины Иосиф Зисельс предложил разместить в отремонтированном здании мемориальный музейный центр в память о евреях Буковины, погибших во время Холокоста.

Шли годы, для реализации проекта Гельмут Куздат даже написал книгу о Черновцах и черновицких евреях. Однако и с её помощью средства на восстановление «Бейт-Кадишин» собрать не удалось: масштабы работ огромны и требуют очень существенных вложений. Тем не менее поиск спонсоров продолжался, параллельно разрабатывались варианты реконструкции.

«Ваад » Украины имеет прямое отношение к реконструкции, ведь еще в 2015 году городские власти Черновцов на 49 лет передали здание «Бейт-Кадишин» в пользование нашей организации, – говорит сопрезидент Ассоциации еврейских общин и организаций («Ваад») Украины Андрей Адамовский. – В 2017 году правительство Германии выделило 100 тысяч евро на наружный ремонт «Бейт-Кадишин». За эти деньги был сделан ремонт фасада и реставрирован купол «Бейт-Кадишин». В целом на ремонт здания и создание м емориального центра нужно потратить около одного миллиона евро, хотя раньше мы предполагали, что сможем вложиться в 800 тысяч. Пока что аккумулировать такую сумму не удалось», – комментирует бюджет восстановления Андрей Адамовский.

«Здание имеет уникальные архитектурные особенности. Мы хотим сохранить его аутентичность. Поэтому историческая постройка полностью сохранится, а с тыльной стороны здания планируется строительство трехуровневого павильона для размещения музейной экспозиции.

Музей рассчитан на разные группы посетителей – сюда придут черновчане и гости города, старшие школьники и студенты, люди, пережившие ужасы гетто, иностранные туристы, в особенности выходцы из Буковины. Поэтому концепция музея будет многозадачной, чтобы каждый посетитель не просто ознакомился с определенным историческим периодом, но глубоко осознал трагедию Холокоста. Кроме того, музей станет еще и «музеем еврейского кладбища» – экспозиция расскажет о людях, которые похоронены возле «Бейт-Кадишин», – отмечает Андрей Адамовский.

Говоря про уникальные особенности «Бейт-Кадишин», меценат Адамовский имеет в виду интерьер здания, который представляет самостоятельную ценность. На это лето запланирована реставрация центрального зала. Важной частью декора являются поминальные молитвы на стенах, а также монументальная памятная доска с именами филантропов – представителей еврейской общины Черновцов, пожертвовавших средства на возведение здания. Доска сохранилась лишь частично, ее повредили безжалостное время и не менее безжалостные вандалы.

Адамовский назвал специфику реставрации «консервацией» – она будет проведена с особой аккуратностью, с тщательным сохранением всех аутентичных элементов.

12 окон в куполе уже восстановлены, а в ближайшее время придет черед великолепных трехсекционных дверей для вход а и выхо да . К слову, отреставрированные порталы дверей и окна (с витражами) сделаны точно по образцам начала ХХ века.

Городские власти Черновцов тоже заинтересовались возрождением здания, уже в этом году обещают провести к зданию канализацию.

В процессе ремонта восстанавливается и внешний облик «Бейт-Кадишин». Вот как выглядело здание до реставрации:

А так оно выглядит сейчас. Обратите внимание на отреставрированный купол – проделана огромная работа по полной замене медного покрытия:

Реконструкция предусматривает сооружение трехуровневого павильона с тыльной стороны «Бейт-Кадишин», обращенной к территории кладбища. В нем будет находиться основная часть музейной экспозиции. Однако этот павильон не нарушит исторический облик здания, его контуры «вписаны» в фасадный контур существующего сооружения.

«Безусловно, м емориальный центр должен создаваться с учетом самых современных музейных идей и технологий. Экспозиция будущего музея будет включать в себя фотографии, сохранившиеся документы и аутентичные предметы той эпохи», – рассказывает Иосиф Зисельс . Возможно, в музее будут выставлены работы еврейских художников Буковины тех времен. На официальном сайте Черновицкого мемориального музейного центра Буковины указано, что часть экспонатов будет выставлена в постоянной экспозиции, а другая часть с помощью видеопроекторов будет спроецирована на стены зала в виде динамических изображений в соответствующем увеличении. Это даст возможность смены материалов в зависимости от конкретной тематики экскурсий и выставок. Кроме того, предусматривается организация временных выставок.

Идеологи проекта понимают, что значительной частью посетителей будет молодежь, а также люди, не всегда достаточно осведомленные о причинах и событиях Холокоста. Для них эмоциональная составляющая экспозиции несет особую нагрузку, и поэтому особенно важно использовать современные мультимедийные средства и компьютерные возможности, чтобы с их помощью приблизить события прошлого к сегодняшнему дню.

«Музей важен для просветительской работы, главным образом – среди молодежи», – говорит Иосиф Зисельс . В экспозиции будут затронуты и раскрыты болезненные вопросы, связанные не только с Холокостом, но и с предвоенным периодом. В частности, речь идет о б оккупации Северной Буковины Советским Союзом в 1940 году, о коллаборации и соучастии в преступлениях.

Концепция м емориального музея предусматривает четыре основных тематически х блока и м емориальный зал. Посетители будут начинать экскурс в историю с верхнего уровня нового павильона. Там будет представлен австро-венгерский период (с середины XIX века до 1918 года). Затем спуск на этаж и ознакомление со сложным периодом румынского правления в период между двумя мировыми войнами (1918 – 1940 гг.) и с коротким, но тяжелым периодом советской аннексии Северной Буковины (1940 – 1941 гг.). Н а нижнем этаже музейной экспозиции представлено «выпадение из человечности» – зал, посвященный трагедии Холокоста. Потом снова возвращение на средний этаж – к послевоенному времени, к советскому периоду, вплоть до современной Украины.

А после этого посетители выходят в огромный пустой зал под куполом – в пространство «Бейт-Кадишин». Здесь, в Доме прощания, перед ними разворачивается «Книга душ» – величественная мемориальная инсталляция в память о тех, кто похоронен на еврейском кладбище, и тех, кто исчез в огне Холокоста.

Для реализации планов по созданию м емориального музейного центра необходимы большие средства. Андрей Адамовский говорит, что, кроме уже использованных 100 тысяч евро от правительства Германии, «Ваад » Украины планирует вложить в реконструкцию минимум 50 тысяч евро организации. Еще 100 тысяч евро сегодня выделяет частный инвестор. На эти деньги сейчас и ведутся внутренние работы. Также 50 тысяч евро гарантировал президент Всемирного объединения буковинских евреев Иоханан Рон-Зингер. «Если подсчитать, получится 300 тысяч евро. К концу года должны быть закончены внутренние работы в здании «Бейт-Кадишин». Тогда, возможно, их и освоим. Поиск доноров продолжается. Есть надежда, что проект поддержит Всемирный еврейский конгресс, г енеральным директором которого является Роберт Зингер . Он, кстати, родом из Черновцов. Но главное то, что «Бейт-Кадишин» стал народным проектом. По фандрайзингу удалось организовать сбор денег, пускай и небольших сумм. Плюс мы обратились к посольствам Германии, Австрии и Румынии. Надеемся, они отреагируют на нашу просьбу о содействии», – г оворит Андрей Адамовский.

Закончить реализацию проекта планировалось в 2019 году, однако сейчас становится понятно, что впереди еще около пяти лет реставрации и строительства. «Это длительный процесс. Нам не нужно, чтобы деньги лежали бесхозно. Очень сложно привлекать средства под проекты, которые существуют только «на бумаге». Потому вначале запускается часть работ, а далее ищется дополнительное финансирование, как мы и сделали. Думаю, нам стоит ориентироваться на срок реализации в пять лет. Реставрация затягивается не только из-за отсутствия средств. В регионах сложно найти специалистов по специфическим задачам, связанным с реставрацией. Поэтому часть заказов передаются в Киев либо во Львов. А это – время», – говорит Иосиф Зисельс.