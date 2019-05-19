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С начала дня на Донбассе зафиксировано 4 обстрела

Потерь среди украинских военных нет.

С начала дня на Донбассе зафиксировано 4 обстрела
Фото: facebook.com/backandalive

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе пророссийские боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, информирует пресс-центр Операции объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил: из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Новгородское; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у села Водяное", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Золотое-4; из крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Новогригорьевка.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отмечается в вечерней сводке.

Напомним, за прошедшие сутки боевики увеличили огневую активность. В субботу, 18 мая, они совершили 18 обстрелов. Четверо бойцов ВСУ получили ранения.

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