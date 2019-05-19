«Патриотику» не остановить: скандальное строительство на Осокорках продолжается

Ещё в январе Киевсовет разорвал договор об аренде земельных участков, на которых строят «Патриотику на озерах». Но, тем не менее, строительство продолжается. Как и продажа квартир.

С прошлого года на Осокорках в Киеве длится конфликт между местными жителями и застройщиком - банком “Аркада”: были и стычки, и пострадавшие, и даже стрельба.

Фото: Макс Требухов Стычки на этой стройке нередко заканчиваются вот так

Город выделил участок возле озера Небреж под аренду еще в 2005 году, сейчас им владеет ООО «Контактбудсервис». Застройщик, банк «Аркада», хочет возвести на этом участке один из крупнейший в Киеве жилых комплексов - 43 дома на 24-27 этажей. Местные жители выступают против стройки и за обустройство на озерах ландшафтного парка «Экопарк Осокорки». В 2015 году на сайте КГГА даже была зарегистрирована соответствующая петиция. За 90 дней она набрала 11 тысяч голосов (при необходимых 10 тысяч) и сейчас находится в статусе “реализации”.

Фото: Макс Требухов Застройщик проложил плиты на песке, чтобы по ним ездила строительная техника. Под песком - коллектор

Город поддержал активистов: в январе Киеврада разорвала договор аренды земельных участков под «Патриотикой на озерах». В апреле депутаты приняли проект решения о создании ландшафтного парка «Осокорковские луга».

Но строительные работы продолжились. Сразу после решения Киеврады на сайте застройщика появилось сообщение о том, что это решение незаконное и строительство будет продолжаться.

Застройщик ссылается на постановление Хозяйственного суда г. Киева от 25.05.2018 года № 910/2902/18, согласно которому “Контактбудсервис” является должником, и потому Киевраде запрещено “совершать любые действия по прекращению права на землепользование участками”. Фирма должна городу 16 450 222 гривны 33 копейки, и не может этот долг погасить.

Следовательно, по логике застройщика, договор аренды земельных участков, заключенных между Киевсоветом и ООО «Контактбудсервис», остается в силе. “Застройщик продолжает быть законным пользователем этой земли и не планирует прекращать строительные работы”, - говорится в сообщении банка “Аркада”.

Мэр Киева Виталий Кличко в ответ заявил, что “Контактбудсервису” дали время оплатить долги городу, перестать судиться по поводу уменьшения арендной платы и договориться с местными жителями.

“Застройщик после этого представил на Градостроительном совете - специалистам, общественности, активистам - проект застройки. К нему были замечания, которые «Контактбудсервис» должен учесть к следующему заседанию Градостроительного совета. Но вместо этого вчера [29 января] застройщик обнародовал заявление, что продолжит строительство! И на стройплощадке на Осокорках уже даже появляется техника. Хочу подчеркнуть: если кто-то думает, что пока мэр лечится, можно «под шумок» провернуть неблаговидные дела в столице, то это не так”, - возмутился Кличко.

Фото: Макс Требухов Будни стройки на Осокорках

Продолжается и продажа квартир. Согласно информации на сайте банка «Аркада», с весны прошлого года продаются квартиры в пяти домах: «Небреж», «Вырлыця», «Маричейка», «Сиваш» и «Лебедин». Цены стартуют от 15100 тысяч гривен за м2, что совсем недорого для Киева.

Поскольку какое-то количество квартир уже продано, есть ещё одна сторона конфликта - инвесторы, которые уже вложили деньги в строительство.

Фото: Макс Требухов

Глава ГО «Экопарк Осокорки» Максим Стравинский говорит, что, по их информации, реальное количество инвесторов - около 100 человек. Многие из них, разобравшись в ситуации получше, перешли на сторону активистов и требуют от застройщика вернуть деньги.

«Есть информация о том, что реальных инвесторов до 100 человек. Человек 50 пытаются с этого дела соскочить. А 50 оставшихся составляют костяк группы, которая нам оппонирует. Мы уже года полтора проводим акции, раздаем листовки, информируем, что это спорная стройка и лучше сюда деньги не вкладывать», - рассказал LB.ua Стравинский.

В конце февраля 2019 года стало известно, что СБУ проводит расследование по факту начала строительства на Осокорках ЖК "Патриотика на озерах".

В марте КП “Киевблагоустрий” демонтировал мост, который застройщик построил на самовольно захваченном участке земли. Мост был нужен для того, чтобы подвозить строительную технику к “Патриотике на Озерах”.

Фото: Макс Требухов Демонтаж моста

Но стройка продолжилась. Теперь тяжелая техника ездит по дороге, под которой находится центральный коллектор Бортнической станции аэрации. Для города такая ситуация небезопасна.

“Над коллектором в принципе не должно быть дороги, - прокомментировал ситуацию для LB.ua архитектор Анатолий Фролов. - Тем более, там не должны ездить тяжелые - они нагружают трубу, которая находится под дорогой. Если труба прогнила или имеет какой-то дефект, то машина просто провалится туда. Если будет прорыв на коллекторе, то вся гадость, все фекалии, которые идут из города, будут вытекать в этом месте. Это будет конкретная техногенная катастрофа”, - говорит Фролов.

В эту среду КП «Киевблагоустройство» привезло на Осокорки бетонные плиты, чтобы перекрыть ими дорогу на стройку. LB.ua приехал посмотреть, что будет происходить на скандальной стройке.

Фото: Макс Требухов

Кроме сотрудников “Киевблагоустройства” пришли также местные активисты и несколько десятков “титушек”, которые сказали, что они являются инвесторами. Активисты рассказывают, что эти люди живут там же, на пустыре, в строительных контейнерах или брезентовых палатках.

Из удобств у них - сколоченные на скорую руку сколоченные столы и деревянные будки в виде туалета. В основном это крупные мужчины. Все как один одеты в спортивную одежду. От некоторых разит перегаром. Каждый раз, когда приезжает строительная машина, они выстраиваются вдоль дороги и не дают активистам перекрыть движение. Это продолжается уже давно.

Фото: Макс Требухов

- Что, стоишь тут целый день, да? На дозу заработал хоть себе? - спрашивает “инвестор” одного из активистов.

- Виталь, может, своей поделишься с ним? - шутит коллега “инвестора”.

Эти же “инвесторы” не дали проехать машине с плитами. Сотрудники “Киевблагоустройства” подождали до 18:00 и уехали. Видимо, закончился рабочий день. Комментировать что-либо представители КП отказались. Стройка продолжилась.

Но активисты настроены оптимистично.

Фото: Макс Требухов

«Сейчас мы находимся на финишной прямой по очень интересным решениям. ГАСК (Государственная архитектурно-строительная комиссия) может взмахом меча разрубить этот гордиев узел. У них есть все документальные основания аннулировать разрешение на стройку. Как только они его аннулируют, этот вопрос снимается автоматически. Все действия застройщика автоматически станут незаконными», - говорит Стравинский.

Пока что ГАСК ждет заключения от Министерства экологии о том, что на этом месте необходимо было провести ОВОС (оценку воздействия на окружающую среду). По словам Стравинского, после этого у ГАСК не будет никаких оснований затягивать процесс дальше.

Активисты готовятся заниматься экопарком, концепция которого уже разработана.