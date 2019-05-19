«Патриотику» не остановить: скандальное строительство на Осокорках продолжается

С прошлого года на Осокорках в Киеве длится конфликт между местными жителями и застройщиком - банком “Аркада”: были и стычки, и пострадавшие, и даже стрельба.
Город выделил участок возле озера Небреж под аренду еще в 2005 году, сейчас им владеет ООО «Контактбудсервис». Застройщик, банк «Аркада», хочет возвести на этом участке один из крупнейший в Киеве жилых комплексов - 43 дома на 24-27 этажей. Местные жители выступают против стройки и за обустройство на озерах ландшафтного парка «Экопарк Осокорки». В 2015 году на сайте КГГА даже была зарегистрирована соответствующая петиция. За 90 дней она набрала 11 тысяч голосов (при необходимых 10 тысяч) и сейчас находится в статусе “реализации”.
Город поддержал активистов: в январе Киеврада разорвала договор аренды земельных участков под «Патриотикой на озерах». В апреле депутаты приняли проект решения о создании ландшафтного парка «Осокорковские луга».
Но строительные работы продолжились. Сразу после решения Киеврады на сайте застройщика появилось сообщение о том, что это решение незаконное и строительство будет продолжаться.
Застройщик ссылается на постановление Хозяйственного суда г. Киева от 25.05.2018 года № 910/2902/18, согласно которому “Контактбудсервис” является должником, и потому Киевраде запрещено “совершать любые действия по прекращению права на землепользование участками”. Фирма должна городу 16 450 222 гривны 33 копейки, и не может этот долг погасить.
Следовательно, по логике застройщика, договор аренды земельных участков, заключенных между Киевсоветом и ООО «Контактбудсервис», остается в силе. “Застройщик продолжает быть законным пользователем этой земли и не планирует прекращать строительные работы”, - говорится в сообщении банка “Аркада”.
Мэр Киева Виталий Кличко в ответ заявил, что “Контактбудсервису” дали время оплатить долги городу, перестать судиться по поводу уменьшения арендной платы и договориться с местными жителями.
“Застройщик после этого представил на Градостроительном совете - специалистам, общественности, активистам - проект застройки. К нему были замечания, которые «Контактбудсервис» должен учесть к следующему заседанию Градостроительного совета. Но вместо этого вчера [29 января] застройщик обнародовал заявление, что продолжит строительство! И на стройплощадке на Осокорках уже даже появляется техника. Хочу подчеркнуть: если кто-то думает, что пока мэр лечится, можно «под шумок» провернуть неблаговидные дела в столице, то это не так”, - возмутился Кличко.
Продолжается и продажа квартир. Согласно информации на сайте банка «Аркада», с весны прошлого года продаются квартиры в пяти домах: «Небреж», «Вырлыця», «Маричейка», «Сиваш» и «Лебедин». Цены стартуют от 15100 тысяч гривен за м2, что совсем недорого для Киева.
Поскольку какое-то количество квартир уже продано, есть ещё одна сторона конфликта - инвесторы, которые уже вложили деньги в строительство.
Глава ГО «Экопарк Осокорки» Максим Стравинский говорит, что, по их информации, реальное количество инвесторов - около 100 человек. Многие из них, разобравшись в ситуации получше, перешли на сторону активистов и требуют от застройщика вернуть деньги.
«Есть информация о том, что реальных инвесторов до 100 человек. Человек 50 пытаются с этого дела соскочить. А 50 оставшихся составляют костяк группы, которая нам оппонирует. Мы уже года полтора проводим акции, раздаем листовки, информируем, что это спорная стройка и лучше сюда деньги не вкладывать», - рассказал LB.ua Стравинский.
В конце февраля 2019 года стало известно, что СБУ проводит расследование по факту начала строительства на Осокорках ЖК "Патриотика на озерах".
В марте КП “Киевблагоустрий” демонтировал мост, который застройщик построил на самовольно захваченном участке земли. Мост был нужен для того, чтобы подвозить строительную технику к “Патриотике на Озерах”.
Но стройка продолжилась. Теперь тяжелая техника ездит по дороге, под которой находится центральный коллектор Бортнической станции аэрации. Для города такая ситуация небезопасна.
“Над коллектором в принципе не должно быть дороги, - прокомментировал ситуацию для LB.ua архитектор Анатолий Фролов. - Тем более, там не должны ездить тяжелые - они нагружают трубу, которая находится под дорогой. Если труба прогнила или имеет какой-то дефект, то машина просто провалится туда. Если будет прорыв на коллекторе, то вся гадость, все фекалии, которые идут из города, будут вытекать в этом месте. Это будет конкретная техногенная катастрофа”, - говорит Фролов.
В эту среду КП «Киевблагоустройство» привезло на Осокорки бетонные плиты, чтобы перекрыть ими дорогу на стройку. LB.ua приехал посмотреть, что будет происходить на скандальной стройке.
Кроме сотрудников “Киевблагоустройства” пришли также местные активисты и несколько десятков “титушек”, которые сказали, что они являются инвесторами. Активисты рассказывают, что эти люди живут там же, на пустыре, в строительных контейнерах или брезентовых палатках.
Из удобств у них - сколоченные на скорую руку сколоченные столы и деревянные будки в виде туалета. В основном это крупные мужчины. Все как один одеты в спортивную одежду. От некоторых разит перегаром. Каждый раз, когда приезжает строительная машина, они выстраиваются вдоль дороги и не дают активистам перекрыть движение. Это продолжается уже давно.
- Что, стоишь тут целый день, да? На дозу заработал хоть себе? - спрашивает “инвестор” одного из активистов.
- Виталь, может, своей поделишься с ним? - шутит коллега “инвестора”.
Эти же “инвесторы” не дали проехать машине с плитами. Сотрудники “Киевблагоустройства” подождали до 18:00 и уехали. Видимо, закончился рабочий день. Комментировать что-либо представители КП отказались. Стройка продолжилась.
Но активисты настроены оптимистично.
«Сейчас мы находимся на финишной прямой по очень интересным решениям. ГАСК (Государственная архитектурно-строительная комиссия) может взмахом меча разрубить этот гордиев узел. У них есть все документальные основания аннулировать разрешение на стройку. Как только они его аннулируют, этот вопрос снимается автоматически. Все действия застройщика автоматически станут незаконными», - говорит Стравинский.
Пока что ГАСК ждет заключения от Министерства экологии о том, что на этом месте необходимо было провести ОВОС (оценку воздействия на окружающую среду). По словам Стравинского, после этого у ГАСК не будет никаких оснований затягивать процесс дальше.
Активисты готовятся заниматься экопарком, концепция которого уже разработана.