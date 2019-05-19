В Тернопольской области шаровая молния залетела в дом и взорвалась. В помещении в это время находилось семь человек, они не пострадали. Об этом сообщает областная полиция.

Фото: tp.npu.gov.ua Шаровая молния взорвалась в жилом доме в Тернопольской области

Несчастный случай произошел в субботу, 18 мая, около 17 часов в селе Джурин Чертковского района.

"Шаровая молния во время грозы через систему вентиляции залетела в летнюю кухню и взорвалась", - говорится в сообщении.

На момент инцидента внутри здания находились двое взрослых и пятеро детей, среди них двое соседских. Всех доставили в больницу. После осмотра медиков их отпустили домой.

В результате взрыва значительные повреждения получила подвесной потолок, она обвалилась. К счастью, взрыв не вызвал пожара, отметили в полиции.

Фото: tp.npu.gov.ua

Напомним, ранее в Тернопольской области 14-летний мальчик сгорел, спрятавшись в трансформаторной будке.