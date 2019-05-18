Один снаряд попал в дом, владелец чудом не пострадал.

Военные показали фото последствий обстрела боевиками "ЛНР" жилого сектора в Золотом Луганской области. Об этом 18 мая сообщает штаб ООС.

Обстрел произошел утром 17 мая.

"Незаконные вооруженные формирования использовали артиллерийские системы 122-го калибра. Из-за попадания в дом на ул. Леси Украинки и разрыва артиллерийского снаряда 122-го калибра в здании разрушена крыша, частично повреждены потолок, санитарные пристройки, коридор и кухня, окна в спальне", - говорится в сообщении.

В результате обстрела никто не пострадал. Владелец дома рассказал, что во время обстрела он вышел на улицу, и это его спасло от гибели.

Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Также из-за обстрела были повреждены и соседние дома, где выбило стекла в окнах жилых и хозяйственных зданиях. Еще в одном доме по улице Чайковского повреждены окна в теплице и беседке.

На месте обстрелов зафиксировали шесть свежих воронок от попадания артиллерийских снарядов калибра 122 на расстоянии около 60 м от автомобильного путепровода, соединяющего населенные пункты Золотое и Горское.

Отмечается, что неподалеку расположены школа и колледж.

Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Фото: facebook.com/pressjfo.news/

Напомним, в пятницу, 17 мая, боевики на Донбассе совершили 7 обстрелов, один украинский военный получил ранения.