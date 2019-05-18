С осужденного за убийство экс-нардепа Лозинского досрочно сняли судимость

Суд в мае досрочно снял судимость с бывшего депутата Верховной Рады Виктора Лозинского, осужденного за причастность к убийству жителя Кировоградской области Валерия Олийныка. Об этом говорится в материалах суда, передают "Українськi Новини".

С заявлением о снятии судимости в суд обратился сам Лозинский.

По его словам, действующее законодательство запрещает досрочное снятие судимости с осужденных за тяжкие преступления, но он не может подпадать под эту норму, так как она не имеет обратного действия во времени и была принята позже, чем он получил приговор суда.

Прокурор в судебном заседании возражал относительно удовлетворения ходатайства о снятии судимости, ссылался на необоснованность ходатайства и отсутствие оснований.

Суд стал на сторону экс-депутата, отметив, что с момента его освобождения из колонии прошло около 3 лет, то есть согласно норм ранее действовавшего законодательства, он отбыл более половины из необходимого срока (6 лет) для рассмотрения вопроса о снятии судимости.

Суд также отметил, что Лозинский после освобождения с апреля 2016 года занимается созданием новых предприятий в сфере сельского хозяйства.

"Согласно характеристики Голованевского поселкового совета Кировоградской области от 15.03.2019 года Лозинский с 07.04.2016 года зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, им была создана агрофирма «Отечество-Агро», также он является основателем и владельцем еще нескольких предприятий на территории Голованевского района. За это время неоднократно предоставлял волонтерскую помощь бойцам и зоне АТО, за что имеет многочисленные благодарности от благотворительных фондов, Национального союза ветеранов и участников боевых действий в зоне АТО, военного комиссара Волновахского районного военкомата", - сказано в материалах суда.

Также подчеркивается, что экс-депутат неоднократно оказывал благотворительную помощь образовательным, спортивным и детским учреждениям, религиозным общинам, семьям погибшим в зоне АТО и в войне в Афганистане, активно участвует в работе ветеранских организаций района, постоянно предоставляя им материальную поддержку.

Такие обстоятельства, по мнению суда, дают основания считать, что осужденный после отбытия наказания в виде лишения свободы своим примерным поведением и добросовестным отношением доказал свое исправление.

Учитывая это, в мае текущего года суд досрочно снял судимость Лозинского.

Напомним, 16 июня 2009 года Лозинский убил местного жителя в охотничьих угодьях в Голованевском районе Кировоградской области. На момент убийства Лозинский был народным депутатом.

Срок наказания для Лозинского начался с марта 2010 года. Он был приговорен к 15 годам тюрьмы, однако по закону Савченко ему скостили срок, засчитав каждый день пребывания в СИЗО до приговора за два. Без данного закона Лозинский мог рассчитывать на УДО в конце 2017 года.

В апреле 2016 он вышел из тюрьмы. На следующий день Апелляционный суд признал законным условно-досрочное освобождение Лозинского.