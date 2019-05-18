«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады
«Народный фронт» готовится выйти из коалиции, чтобы предотвратить роспуск Рады
"Народный фронт" вышел из коалиции (обновлено)
"Народный фронт" вышел из коалиции (обновлено)
Из-за последней серии "Игры престолов" 10 млн американцев не выйдут на работу, - опрос
Из-за последней серии "Игры престолов" 10 млн американцев не выйдут на работу, - опрос
Задержан и.о. главы Госслужбы занятости Ярошенко
Задержан и.о. главы Госслужбы занятости Ярошенко
Украина Балкан и Македония Востока
Украина Балкан и Македония Востока
Андрій Садовий: «Всі «поховалися під стіл» і просто мовчали. Лише я пожертвував собою»
Андрій Садовий: «Всі «поховалися під стіл» і просто мовчали. Лише я пожертвував собою»
«Придумал лично Яценюк»: «НФ» страхует Верховную Раду от роспуска
«Придумал лично Яценюк»: «НФ» страхует Верховную Раду от роспуска
"Укрзализныця" в качестве эксперимента начала убирать ковры из поездов
"Укрзализныця" в качестве эксперимента начала убирать ковры из поездов
Президентство Зеленского: начнем в понедельник
Президентство Зеленского: начнем в понедельник
ГлавнаяОбществоЖизнь

С осужденного за убийство экс-нардепа Лозинского досрочно сняли судимость

На решение суда повлияла, в частности, его волонтерская деятельность.

С осужденного за убийство экс-нардепа Лозинского досрочно сняли судимость
Виктор Лозинский
Фото: Сергей Николавев/www.segodnya.ua

Суд в мае досрочно снял судимость с бывшего депутата Верховной Рады Виктора Лозинского, осужденного за причастность к убийству жителя Кировоградской области Валерия Олийныка. Об этом говорится в материалах суда, передают "Українськi Новини".

С заявлением о снятии судимости в суд обратился сам Лозинский.

По его словам, действующее законодательство запрещает досрочное снятие судимости с осужденных за тяжкие преступления, но он не может подпадать под эту норму, так как она не имеет обратного действия во времени и была принята позже, чем он получил приговор суда.

Прокурор в судебном заседании возражал относительно удовлетворения ходатайства о снятии судимости, ссылался на необоснованность ходатайства и отсутствие оснований.

Суд стал на сторону экс-депутата, отметив, что с момента его освобождения из колонии прошло около 3 лет, то есть согласно норм ранее действовавшего законодательства, он отбыл более половины из необходимого срока (6 лет) для рассмотрения вопроса о снятии судимости.

Суд также отметил, что Лозинский после освобождения с апреля 2016 года занимается созданием новых предприятий в сфере сельского хозяйства.

"Согласно характеристики Голованевского поселкового совета Кировоградской области от 15.03.2019 года Лозинский с 07.04.2016 года зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны, им была создана агрофирма «Отечество-Агро», также он является основателем и владельцем еще нескольких предприятий на территории Голованевского района. За это время неоднократно предоставлял волонтерскую помощь бойцам и зоне АТО, за что имеет многочисленные благодарности от благотворительных фондов, Национального союза ветеранов и участников боевых действий в зоне АТО, военного комиссара Волновахского районного военкомата", - сказано в материалах суда.

Также подчеркивается, что экс-депутат неоднократно оказывал благотворительную помощь образовательным, спортивным и детским учреждениям, религиозным общинам, семьям погибшим в зоне АТО и в войне в Афганистане, активно участвует в работе ветеранских организаций района, постоянно предоставляя им материальную поддержку.

Такие обстоятельства, по мнению суда, дают основания считать, что осужденный после отбытия наказания в виде лишения свободы своим примерным поведением и добросовестным отношением доказал свое исправление.

Учитывая это, в мае текущего года суд досрочно снял судимость Лозинского.

Напомним, 16 июня 2009 года Лозинский убил местного жителя в охотничьих угодьях в Голованевском районе Кировоградской области. На момент убийства Лозинский был народным депутатом.

Срок наказания для Лозинского начался с марта 2010 года. Он был приговорен к 15 годам тюрьмы, однако по закону Савченко ему скостили срок, засчитав каждый день пребывания в СИЗО до приговора за два. Без данного закона Лозинский мог рассчитывать на УДО в конце 2017 года.

В апреле 2016 он вышел из тюрьмы. На следующий день Апелляционный суд признал законным условно-досрочное освобождение Лозинского.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также