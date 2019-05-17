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Один военнослужащий получил ранение на Донбассе в пятницу

Боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ.

Один военнослужащий получил ранение на Донбассе в пятницу
Фото: EPA/UPG

С начала суток российско-оккупационные войска пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. В результате один боец получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Отмечается, что боевики вели огонь по позициям ВСУ из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил: из автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Новотроицкое; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гнутово. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил трижды: дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Золотое-4; из гранатометов различных систем - у населенного пункта Крымское", - отметили в штабе.

Напомним, в четверг, 16 мая, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня.

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