Минрегион разработал новый законопроект о долгостроях

Министерство регионального развития, совместно с ГП "НИПИ градостроительство" разработали новый законопроект "О защите прав пострадавших физических лиц при строительстве жилой недвижимости". Об этом сообщает пресс-центр Кабмина.
Главная цель законопроекта - закрепить законодательные механизмы для защиты прав граждан, которые вкладывают финансы в строительство жилья, а также решить вопрос с достройкой существующих долгостроев.
"Проблема долгостроев существует уже давно, однако до сих пор комплексно никак решалась. Сейчас Минрегион разработал новый законопроект, который направлен на внедрение эффективных механизмов решения этой проблемы и достройки уже существующих проблемных объектов. Самое главное, что должен урегулировать новый закон - обеспечить защиту прав граждан, чьи средства привлекаются в строительство жилья, путем создания действенного контроля за процессом инвестирования в недвижимость", - сообщил заместитель Министра регионального развития, Лев Парцхаладзе.
Также он отметил основной перечень проблем, которые должен решить этот закон:
- незащищенность физических лиц при инвестировании средств в строительство жилья;
- двойная продажа квартир;
- нарушение сроков строительства объектов;
- потеря инвестированных средств, в случае банкротства заказчика;
- отсутствие информации о проблемных объектах;
- отсутствие у инвесторов прав распоряжаться земельным участком и принимать решения по достройке проблемного объекта;
- отсутствие оснований для вмешательства органов местного самоуправления в процесс строительства и механизмов достройки проблемных объектов;
- отсутствие ответственности управляющих фондов финансирования строительства за невыполнение обязательств по передаче инвесторам в собственность квартир;
- отсутствие действенного контроля за строительством.
В ближайшее время этот законопроект будет направлен на рассмотрение и согласование заинтересованными центральными органами исполнительной власти, после чего будет передан в Кабмин.
Напомним, 15 мая 2019 года Минрегион сообщил, что разработал новый законопроект о реконструкции хрущевок. Законопроект учитывает возможность реконструкции устаревшего жилья разной этажности, а не только пятиэтажек.
Документ определяет заказчиками проектов реконструкции исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, расширяет перечень возможных источников финансирования проектов. Также он предусматривает различные варианты отселения жителей при реконструкции.