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С 1 октября стартует монетизация льгот на оплату услуг ЖКХ

Параллельно будут функционировать две системы предоставления льгот - наличная и безналичная.

С 1 октября стартует монетизация льгот на оплату услуг ЖКХ
С 1 октября стартует монетизация льгот на оплату услуг ЖКХ
Фото: urist.in.ua

С 1 октября 2019 года в Украине стартует монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики.

Отмечается, что параллельно будут функционировать две системы предоставления льгот в денежной форме - наличная и безналичная.

Льготы в безналичной форме будут назначаться в автоматическом режиме, по примеру безналичного предоставления субсидий через "Ощадбанк". Для этого банк будет вести в соответствующих автоматизированных системах  персонифицированный учет льготников и средств, которые будут поступать на счета. Затем "Ощадбанк" будет осуществлять перевод средств на счета управляющих, объединений, исполнителей коммунальных услуг на основании договоров, заключаемых между ними и АО "Ощадбанк".

"Такой механизм разработан для обеспечения максимального удобства категорий граждан, имеющих право на льготы и которые привыкли не тратить силы и время на оплату ЖКХ. Речь идет, прежде всего, о людях пожилого возраста, привыкших к устоявшемуся алгоритму действий и которые не хотят его менять", - отмечается в сообщении.

Льготы в наличной форме назначаться всем желающим на основании их заявлений в органы соцзащиты, которые будут формировать ежемесячно до 25 числа и передавать их в Минсоцполитики. Обработав полученные реестры, министерство будет направлять их в АО "Ощадбанк" и переводить указанном банке средства для выплаты монетизированных льгот.

Таким образом, средства будут поступать на личные счета льготников, которые смогут снять их со своего счета в любое время.

Напомним, с 1 марта 2019 года субсидии начали выплачивать деньгами. Монетизированные субсидии пенсионерам выплачивают вместе с пенсией через банк или Укрпоштой. Остальные субсидианты получают выплаты через Ощадбанк.

Всем, кто не имеет задолженности за услуги ЖКХ, в мае автоматически переназначат субсидию на новый период. Важно, чтобы по состоянию на май не было просроченной больше месяца задолженности по оплате коммунальных услуг, то есть услуг, потребленных в марте. Долги за апрельскую коммуналку не будут приниматься во внимание.

По состоянию на 13 мая отмечалось, что после монетизации субсидий коммунальные услуги оплатили 75-85% населения. В Кабмине считают это хорошим показателем.

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