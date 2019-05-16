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В СИЗО Симферополя после избиения умер заключенный

Инцидент произошел еще в апреле, однако известно о нем стало только 15 мая.

В СИЗО Симферополя после избиения умер заключенный
Фото: 112.ua

Заключенный скончался после избиения сокамерником в СИЗО-1 Симферополя. Инцидент произошел еще в апреле, однако известно о нем стало только 15 мая.

О факте происшествия сообщила пресс-служба крымского управления Следкома России, передает Крым.Реалии.

«По данным предварительного следствия, в конце апреля в вечернее время пострадавший, находясь в помещении камеры ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Крым и Севастополю, в ходе конфликта с сокамерником получил многочисленные травмы, в том числе в область головы. После чего пострадавший был доставлен в симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6, где скончался в результате полученных травм», - сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбудил следственный отдел по Железнодорожному району Симферополя по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса России - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, повлекшего смерть потерпевшего.

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