С начала дня на Донбассе произошло 14 обстрелов, без потерь

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло 14 обстрелов. Потерь у Вооруженных сил Украины не было.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба Операции объединенных сил.

Минометные обстрелы велись в районе Павлополя, Марьинки, Николаевки, Золотого-4, Пивденного, Новгородского. Также российские боевики стреляли возле Авдеевки, Песков, Гнутово.

Напомним, что 14 мая боевики 11 раз обстреляли позиции украинских военных. Один боец погиб и двое были ранены.

13 мая было 9 обстрелов без потерь, 12 мая - 16 обстрелов с двумя ранеными и одним травмированным бойцом.