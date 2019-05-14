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За 5 лет войны с Донбасса вывезли 1736 тел украинских военных - ВСУ

71 военный числится пропавшим без вести.

За 5 лет войны с Донбасса вывезли 1736 тел украинских военных - ВСУ
Фото: www.0629.com.ua

В рамках гуманитарного проекта "Эвакуация-200" из района боевых действий вывезены 1736 тел защитников Украины, 71 военнослужащий считается пропавшим без вести. Об этом сообщил начальник управления Гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины полковник Алексей Ноздрачев, пишет "Укринформ".

"С 2014 года в рамках реализации гуманитарного проекта "Эвакуация 200" поисковыми группами вывезено из района боевых действий 1736 тел, 865 транспортировано к местам окончательного захоронения и переданы родственникам погибших", - рассказал Ноздрачев.

За 5 лет в ВСУ сообщали о 525 без вести пропавших военных. На сегодня таких остается 71, и уже есть 28 положительных результатов ДНК, что позволит уменьшить количество военных, которые считаются без вести пропавшими.

Гуманитарный проект "Эвакуация 200" существует с сентября 2014 года. Поиск пропавших без вести, эвакуация тел погибших и транспортировки к месту захоронения осуществляется на постоянной основе.

Напомним, сегодня в течения дня в результате обстрелов в зоне ООС один украинский военный погиб, двое получили ранения.

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