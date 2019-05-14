На шахте "Юбилейная" в Кривом Роге из-за задымления эвакуировали 310 горняков

На горизонте 1660 м произошло короткое замыкание электропроводки.

В Кривом Роге на шахте "Юбилейсная" сегодня произошло задымление на горизонте 1500 м. На аварийном участке работали 11 горняков, их вывели в безопасное место, сообщает региональное управление ГосЧС.

Инцидент произошел около 10 часов утра. Предполагаемая причина задымления - короткое замыкание електроповодив.

Всего из шахты выведены 310 горняков, работу шахты приостановили для выявления ячейки задымления.

Около 16 часов на горизонте 1660 м обнаружили и ликвидировали тление электропроводов и деревянной решетки, аварийный участок проветривают.

По предварительным данным, в результате задымления никто не пострадал.