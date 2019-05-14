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На Донбассе правоохранители прекратили массовое производство фальшивых денег

Трое безработных печатали гривны и доллары.

На Донбассе правоохранители прекратили массовое производство фальшивых денег
Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины в зоне проведения Операции объединенных сил прекратили деятельность группировки, которая специализировалась на изготовлении фальшивых долларов США и украинских гривен. Об этом сообщается на Facebook СБУ.

Правоохранители установили, что трое безработных жителей Краматорска и Бердянска наладили массовое производство фальшивых купюр. За поддельные средства, злоумышленники приобретали автомобили, а также пытались купить недвижимость в Запорожской и Донецкой областях.

Помимо этого, они реализовывали поддельные купюры «клиентам».

Сотрудники СБУ задокументировали факт продажи 39 фальшивых купюр номиналом сто долларов США. По заказу подозреваемые фальшивомонетчики могли изготовить любую партию подделок, используя материалы, максимально похожи на настоящие.

Во время обысков по месту жительства группировки, правоохранители изъяли поддельные средства, оборудование для печати фальшивых купюр и денежное клише для изготовления подделки.

Фото: СБУ

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 199 (Изготовление, хранение и сбыт поддельных денег)УК Украины продолжаются следственно-оперативные действия. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, в июне 2018 года в Одессе СБУ задержала банду фальшивомонетчиков с поддельными $500 тыс. В ходе проведенных оперативных закупок правоохранители приобрели у злоумышленников 1,5 тыс. поддельных долларов США и 9 тыс. фальшивых евро. Были задержаны четыре участника группировки.

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