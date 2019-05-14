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В Славянске ограничат водоснабжение из-за долгов за электроэнергию

"Славгорводоканал" задолжал "ДТЭК Донецкие электросети" 3,6 млн гривен.

В Славянске ограничат водоснабжение из-за долгов за электроэнергию
Фото: Макс Требухов

Компания "ДТЭК Донецкие электросети" с 14 мая намерена частично ограничить водоснабжение в городе Славянск Донецкой области, поскольку коммунальное предприятие "Славгорводоканал" зодолжало в 3,6 млн гривен. Об этом говорится в сообщении компании.

"К сожалению, многомесячные переговоры, между должником и оператором системы распределения так и не дали результатов. У компании нет иного выхода, как ограничить энергоснабжение объектов КП "Славгорводоканал". Без водоснабжения могут остаться жители центральной части Славянска", - говорится в нем.

Энергокомпания призывает городской совет Славянска, а также руководство КП "Славгорводоканал" принять срочные меры для погашения задолженности и не допустить отключения.

Напомним, в 6 мая город Первомайск Николаевской области остался без воды из-за долгов. Задолженность потребителей за услуги составила 7 млн гривен. В свою очередь КП "Первомайский городской водоканал" из-за нехватки средств имеет задолженность перед снабженческими организациями за потребленную электроэнергию.

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Источник: "Украинские новости"
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