Патрульная полиция получила еще 83 Mitsubishi Outlander от Японии

Патрульная полиция во вторник, 14 апреля, получила еще 83 внедорожника Mitsubishi Outlander от Японии.

Об этом говорится на сайте МВД.

Автомобили предназначены для патрульных, которые работают на дорогах международного значения.

"Для нас большая радость, что, начиная с 2013 года, в рамках зеленых инвестиций по Киотскому протоколу было поставлено 1568 автомобилей Prius, а в 2017 году были поставлены 635 Mitsubishi. Сегодня добавляется еще 83 Mitsubishi Outlander, которые используют самые современные технологии энергосбережения, а также очень бережны к экологии и природе. Таким образом украинские правоохранители смогут не только патрулировать порядок, но и заботиться об экологии", - заявил на церемонии передачи ключей от машин советник Японии в Украине Козуя Овцуга.

МВД указывает, что Outlander с гибридной установкой за два года хорошо показал себя на службе и позволил сэкономить уже более 3 млн литров бензина.

Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что в 2019 году состоятся тендеры на закупку еще 500 автомобилей для нужд различных подразделений полиции.

"Мы не стоим на месте, но запрос на автопарк еще очень и очень большой. Чтобы подобрать необходимое количество автомобилей, нам необходимо еще около тысячи. Но еще речь идет и об их обновлении. Мы запретили патрульным использовать устаревшие автомобили. Они не соответствуют нормам безопасности. За последние годы мы приобрели около 2000 новых авто. Сейчас продолжаются тендеры, и мы в этом году планируем закупить еще 500 автомобилей, в том числе и транспортные средства специального назначения", - сказал Князев.