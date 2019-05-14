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САП разрешила экс-депутату Крючкову выехать в Германию

Разрешение действует 10 дней.

САП разрешила экс-депутату Крючкову выехать в Германию
Дмитрий Крючков на суде
Фото: Макс Левин

Специализированная антикоррупционная прокуратура разрешила бывшему депутату Верховной Рады, экс-председателю правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа" Дмитрию Крючкову временно выехать в Германию.

Об этом "Українським Новинам" сообщил представитель САП.

"Дали временное разрешение на выезд в Германию", - сказал он, отметив, что разрешение действует 10 дней.

На этом время, с Крючкова сняли электронный браслет слежения и вернули ему заграничный паспорт.

Собеседник уточнил, что поездка Крючкова "связана с семейными обстоятельствами".

Напомним, весной 2018 года Крючков был задержан в Германии по запросу Украины, однако затем был отпущен под залог, несмотря на требования НАБУ и САП о его экстрадиции.

Крючков является фигурантом по делу о присвоении 346 млн гривен "Запорожьеоблэнерго", в котором более 60% акций принадлежит государству. В июле 2016-го Крючкова объявили в розыск.

Расследование продолжается с декабря 2015 года. В совершении преступления следствие подозревает двух человек. Миноритарный пакет акций "Запорожьеоблэнерго" принадлежит братьям Суркисам и Константину Григоришину.

Крючков избирался депутатом Верховной Рады пятого созыва от Блока Юлии Тимошенко, был членом комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности.

22 апреля Соломенский райсуд арестовал Крючкова на 45 дней и установил в качестве альтернативы залог в 7 млн гривен. После внесения залога его адвокатом экс-депутат вышел на свободу.

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Источник: "Украинские новости"
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