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Крючков сдал загранпаспорт и надел электронный браслет

Бывший депутат в начале недели вышел под залог.

Крючков сдал загранпаспорт и надел электронный браслет
Фото: Макс Левин

Правоохранители надели электронный браслет контроля на бывшего депутата Верховной Рады, экс-председателя правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергосеть" Дмитрия Крючкова, который вышел из-под стражи под залог в размере 7 млн гривен.

Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на представителя полиции.

Согласно сообщению, браслет на Крючка надели после его выхода из СИЗО и внесения залога. Крючков сдал в Миграционную службу документы для выезда за границу.

Напомним, Соломенский районный суд арестовал Крючкова на 45 дней и установил в качестве альтернативы залог в 7 млн гривен. После внесения за него залога его адвокатом экс-депутат вышел на свободу.

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