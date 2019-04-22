Крючков внес залог в 7 млн и вышел из СИЗО

Бывший депутат Верховной Рады, экс-председатель правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергомережа" Дмитрий Крючков, который был экстрадирован из Германии в Украину, вышел из следственного изолятора под залог 7 млн гривен. Об этом сообщил его адвокат Александр Лысак.

"Да, залог внесли. Он уже вышел", - сказал адвокат. Лысак сообщил, что он лично внес за него залог.

Залог был внесен 19 апреля, и в тот же день Крючков покинул СИЗО.

Напомним, 17 апреля Соломенский районный суд арестова Крючкова на 45 дней с альтернативой залога в размере 7 млн гривен. Крючкова.

Крючков является фигурантом по делу о присвоении 346 млн гривен "Запорожьеоблэнерго", в котором более 60% акций принадлежит государству. Его задержали в аэропорту "Борисполь" в понедельник, 15 апреля.

Весной 2018 года он был задержан в Германии по запросу Украины, однако затем был отпущен под залог, несмотря на требования НАБУ и САП о его экстрадиции.

Ранее журналисты "Схем" обнародовали расследование, в котором утверждают, что Кононенко причастен к коррупционным схемам в сфере энергетики. Депутат заявил, что подаст на журналистов в суд.