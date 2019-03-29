Журналисты "Схем" передали материалы расследования о Кононенко в НАБУ

Авторы расследования не боятся суда, так как проверили все факты перед публикацией.

Журналисты программы "Схемы" на "Радио Свобода" утверждают, что пытались связаться с первым замглавы фракции "БПП" Игорем Кононенко при подготовке расследования, однако политик не предоставил никаких комментариев.

"Суда мы не боимся, потому что тщательно проверили изложенные факты перед публикацией", - сказано в заявлении редакции в ответ на информацию о том, что Кононенко планирует подавать иск в иностранный суд против журналистов программы.

"Мы сделали все возможное, чтобы получить комментарий Кононенко до эфира: прислали ему письменный запрос, написали в мессенджер, звонили на мобильный и ждали под офисом", - сказано в заявлении журналистов.

Редакция сообщает, что уже передала записи разговоров Дмитрия Крючкова с Игорем Кононенко и братьями Суркисами, в которых обсуждается организация масштабной аферы в энергетике, в Национальное антикоррупционное агентство.

Напомним, накануне журналисты "Схем" обнародовали расследования, в котором утверждают, что Кононенко причастен к коррупционным схемам в сфере энергетики.

Ранее в марте журналисты "Наших денег" опубликовали расследование коррупции в оборонной сфере. По данным журналистов, фигуранты оборонного скандала, связанного с компанией "Оптимумспецдеталь" ("Оптима"), годами "договаривались" с Государственной фискальной службой, Службой безопасности Украины, военной прокуратурой и даже Национальным антикоррупционным бюро.