Дніпро напередодні виборів

Борис Филатов під час виступу на форумі кандидата у президенти Петра Порошенка

Міський голова Дніпра Борис Філатов публічно підтримав кандидата у президенти Петра Порошенка на його форумі та навіть знайшов у бюджеті 140 мільйонів гривень матеріальної допомоги, аби роздати містянам перед виборами. Натомість його давній товариш, бізнесмен Геннадій Корбан має з президентом, м'яко кажучи, напружені стосунки. Тож тепер у Дніпрі з багатьох білбордів агітує кандидат Анатолій Гриценко. Та група Корбана-Філатова не єдина, яка впливає на політичні розклади у Дніпрі. Журналістка LB.ua відвідала місто, аби зрозуміти тутешні настрої напередодні президентських виборів.

Президентська присутність

Місцева ОДА, яку очолює Валентин Резніченко, стала, фактично, передвиборчим штабом Петра Порошенка в Дніпропетровській області. Та зараз там налаштовані песимістично, розповідає Станіслав Жолудєв, голова правління Комітету виборців Українів (КВУ) та його Дніпропетровської обласної громадської організації.

«Там панують панічні настрої: «Усе пропало, ми роботу втратимо. Зеленський або Тимошенко переможе. Ми працювали на Порошенка, ми всі сядемо чи будемо звільнені». Робота, яку проводить обласна та міська ради, більш конкретні», – переконує Жолудєв.

Роль самого Резніченка у місцевій політиці описують швидше як наглядацьку: у політичні сутички не втручається, від усіх груп впливу тримається на відстані.

Та позиції Порошенка представлена не лише вертикаллю виконавчої влади. За ситуацією в регіоні наглядає впливовий нардеп від БПП, керівник бюджетного комітету ВР Андрій Павелко, який має тісні зв'язки з місцевим бізнесменом Олександром Петровським, а обласну раду очолює представник БПП «Солідарність» Гліб Пригунов.

Фото: Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Павелко (праворуч) поряд з Петровським (в центрі)

Група Петровського-Павелка

Про Олександра Петровського широка аудиторія дізналася у січні, коли його помітили серед членів української делегації у Стамбулі під час вручення томоса. Та у Дніпрі він відомий давно – з кінця 80-х років. У 2011 році Юрій Луценко, який тоді був міністром внутрішніх справ, називав Петровського лідером організованого злочинного угрупування на прізвисько «Нарік». Нині Петровський позиціонує себе як бізнесмен та меценат та добився через суд заборони на прізвисько “Нарік”. «5 канал», який належить президентові, навіть зняв фільм про заслуги Петровського у захисті Дніпра від «руського міра». До речі, у тому кіно розхвалював Петровського і народний депутат з Дніпра Андрій Денисенко, до грудня 2016 року – один з лідерів партії «УКРОП».

Пов'язує Петровського з президентом не лише хрест Івана Мазепи, а й Андрій Павелко – нардеп від БПП, керівник бюджетного комітету та президент Федерації футболу України. Зв'язками не лише бізнесово-політичними, а й шлюбними. Дочка Петровського Богдана 2017 року вийшла заміж за сина Павелка Микиту.

Фото: facebook.com/glib.prigunov Гліб Пригунов та Олександр Петровський

До групи Павелка-Петровського належить ще й голова Дніпровської облради Гліб Пригунов та заступник міського голови Дніпра Олександр Шикуленко, припускає місцевий активіст, заступник голови організації «Громадський Контроль» Денис Селін. З Пригуновим та Шикуленком Петровський час від часу з'являється разом на публічних заходах, чим породжує чутки про намір іти в політику.

Група Петровського-Павелка посилюється на Дніпропетровщині ще медійним ресурсом – з ними пов'язують переформатований канал «Д1». Керівники новоствореного каналу «Відкритий» (нічого не нагадує?) мають зв’язки із ОДА й БПП в обласній раді.

Президентська партія нарощує медіа актив у регіоні, де головні українські олігархи Рінат Ахметов, Ігор Коломойський та Віктор Пічнук вже давно мають власні ЗМІ.

«Група Павелка і Петровського зараз посилюється. За грошовим впливом у них найсильніша команда. Думаю, після виборів буде загострення, зараз у них паритет з групою Філатова», – вважає Селін.

Та паритет може похитнутися напередодні парламентських чи місцевих виборів.

Фото: Діана Буцко Вадим Шебанов

«Петровський зараз пішов з великої публічної політики, але те, що він буде впливати на вибори у парламент і у місцеві ради – це однозначно», – не сумнівається член партії «Сила людей» Вадим Шебанов.

Батоги і пряники для Філатова

«Незважаючи на складний період відносин з Петром Олексійовичем, я вважаю, що зараз йому немає альтернативи. Мені не подобається його оточення, мені не подобається його кадрова політика, мені не подобається його візантійщина, я про це говорю всюди публічно», – так свої відносини з президентом описав Борис Філатов в інтерв'ю виданню «Чесно».

29 січня свою підтримку Порошенкові Філатов засвідчив на форумі «Від Крут до Брюсселя», на якому президент оголосив про балотування на другий термін.

«У кожному новому відремонтованому дитячому садочку, у кожному новому кілометрі доріг, у кожному новому тролейбусі є частинка заслуги Петра Олексійовича», – не скупився Філатов на слова.

Чому Філатов погодився підтримати Порошенка на президентських виборах? Місцеві політики мають два варіанти відповіді на це питання.

«У президента є вплив на місто через гачки, на які підвішені Корбан і Філатов, у першу чергу кримінальні справи. Я впевнений, що їх можна дістати з-під сукна», – припускає лідер осередку партії «Демальянс» у Дніпропетровській області Артем Романюков. Його колега в організації «Громадський контроль» Денис Селін навіть називає конкретні справи: екс-суддів Валерія Чорнобука (затриманий за підозрою у держзраді за співпрацю з окупантами у Криму) та Андрія Леонова (підозрюваного у хабарництві). Останній працював у Бабушкінському суді, де розглядали справи за позовом до міськради.

Чорнобук очолював Апеляційний суд Криму до 2014 року, потім переїхав на материк та працював в Апеляційному суді Дніпропетровської області. Його часто бачили у компанії Філатова та називали неофіційним радником міського голови.

«Ця людина досить обізнана з приводу діяльності групи Корбана-Філатова. Думаю, він може багато цікавого розповісти, через що можуть бути відкриті кримінальні справи», – вважає Селін.

Фото: Діана Буцко Деніс Селін

Не лише батогом, а й пряником могли бути досягнуті домовленості про підтримку Філатовим Порошенка. Романюков звертає увагу, що президент говорив про можливість побудувати аеропорт у Дніпрі на базі чинного летовища. Цього хоче Філатов на відміну від Мінінфраструктури, яке планує будівництво нового аеропорту в області. Такий проект може конвертуватися в неабиякі політичні бонуси на наступних виборах міського голови. А Філатов уже заявив, що йтиме на другий термін та створює регіональну партію.

Обміни послугами між мером і президентом на цьому не завершилися. 23 січня міськрада Дніпра виділила 140 млн гривень на виплату матеріальної допомоги, спростивши процедуру отримання. Кошти можна було отримати, надавши заяву, паспорт та ідентифікаційний код. Тобто не треба було доводити, що допомога потрібна саме вам. Така щедрість міської ради не залишилася поза увагою і за кілька днів під її стінами зібралися черги нужденних. Боячись, що грошей на всіх не вистачить, міськрада повернула стару процедуру з необхідністю обґрунтовували заяву.

Здавалося, що тут підозрілого? Міська влада щороку виділяє кошти для малозабезпечених. Та справа втім, що минулими роками, ця сума була майже удесятеро меншою, а цьогоріч гроші забрали з ремонту школи, лікарні та стадіону. Закріплюють ефект «політінформацією» для бюджетників (потенційних отримувачів матдопомоги) у міськраді. Заступник міського голови Михайло Лисенко проводив зустрічі, де розповідав про вклад Порошенка в децентралізацію та просив не брати участь в акціях.

Філатов називає звинувачення у підкупі «елементом виборчої кампанії» та сподівається сам отримати політичні бонуси. «Зараз усі звинувачують один одного в підкупі. Є молоді пасіонарії, антикорупціонери-грантоїди, які експлуатують цю повістку. Люди, які приходять, вони мають потребу в грошах. Тому для Філатова, як для мера – історія хороша. Думаєте їх можна поагітувати за Порошенка? Люди підійшли, отримали гроші і пішли», – казав він в інтерв'ю Liga.net.

Той факт, що виділення матдопомоги збіглося з виборами, секретар міської ради Олександр Санжара назвав збігом. «Просто передвиборна кампанія співпала з початком року. Січень і лютий – це саме початок фінансового року, коли розподіляються бюджетні кошти, вносяться основні зміни до бюджету», – заявив він «ОПОРІ» .

Міському голові будь-якого великого міста в Україні не уникнути співпраці з центральною владою, вважає Вадим Шебанов із «Сили людей». «Жоден мер мільйонника не може бути в опозиції до президента чи голови уряду. У президента є прокурор й СБУ, будь-якому меру можна щось пришити. В уряду є казначейська служба, яка вирішує чи давати гроші», – каже він.

Фото: Діана Буцко

Двоголове місто

«Де-факто у Дніпра два мери – це Корбан і Філатов. Один завідує кулуарними питаннями, інший більш публічний», – розповідає Артем Романюков. З публічною підтримкою кандидатів у президенти вони, втім, розійшлися.

Поблизу облради та облдержадміністрації у центрі Дніпра розташований Будинок політпросвіти. Власником будівлі називають Геннадія Корбана. З 2015 року до кінця 2018-ого на будинку висів великий плакат партії «УКРОП», яку створювали Філатов і Корбан. З січня на будівлі наклеїли новий – тепер з плаката агітує Гриценко.

«У Дніпрі зовнішня реклама використовується виключно як важіль впливу місцевої влади. Цей ринок розділений між підконтрольними адміністрації президента та місцевими феодалами, які у свою чергу підконтрольні Корбану, Філатову, Краснову (Загід Краснов – голова фракції «Громадська сила» у міськраді)», – розповідає Артем Романюков. За його словами, 2017 року «Демальянс» намагався розмістити борди партії, але отримав відмову з формулюванням «ти же розумієш».

Під час цієї передвиборчої кампанії «ОПОРА», наприклад, не побачила жодного борду Садового та Вілкула. 25 лютого під час візиту до Дніпра тоді ще кандидат Садовий на зустрічі з журналістами підтвердив неможливість розмістити рекламу. «Є вказівка, що не можна. Такі реалії», – зазначив Андрій Садовий. Наступного дня у Дніпрі з'явилися декілька бордів львівського міського голови, але його штаб заявив, що не замовляв рекламу та назвав це провокацією.

Борис Філатов натякав, що заборона на розміщення бордів Садового є відповіддю на сюжети «24 каналу», власницею якого є дружина міського голови Львова. «Це рішення вільних рекламних агенцій. Вільні журналісти знімають гидоту, а дніпровські фірми не вішають Садового», – казав Філатов в інтерв'ю інтерв'ю Liga.net.

Ще на тій зустрічі Садовий дивувався, як Гриценку вдалося розмістити власну рекламу у Дніпрі. У місцевих активістів є своє пояснення – бо Корбан підтримує Гриценка. У Дніпропетровському штабі чесного кандидата навіть помітили людей, яких називають довіреними особами Корбана.

«За однією з версій, у Корбана сильно напружені відносини з Порошенком, тому він у декілька кошиків робив свої ставки. Бо через Порошенка, силовиків, Геннадій Олегович виїжджав з країни», – нагадує Селін. У жовтні 2015 року Корбану оголосили підозру у створенні злочинної організації, розкраданні коштів, викраденні людей та авто. Корбан перебував під домашнім арештом, у червні 2016 року виїхав до Ізраїлю на лікування, звідки повернувся через півтора роки. У вересні 2017-го ГПУ зняла всі звинувачення з Корбана.

Фото: Дніпроград Реклама Гриценка на будівлі, де раніше був осередок 'УКРОПу'

У штабі Анатолія Гриценка в Дніпропетровській області є й люди нардепа від «Народного фронту» Юрія Берези. Очільник штабу Герман Назаренко – зять Берези. За словами Селіна, Назаренко курує бізнес паркування у Дніпрі.

Попри те, що представник «Демальянсу» Артур Романюков критикував місцевий штаб Гриценка за зв'язки з Корбаном, партія все ж публічно підтримала кандидата у президенти.

Анатолій Гриценко на питання про підтримку Корбана та Філатова відповідав ухильно: «Ми до штабу залучаємо людей не тільки з нашої партії, бо їх не вистачить на виборах, не тільки з чотирьох партій, які об’єдналися, а багатьох інших, небайдужих. Хто там, я не знаю».

Фото: gp.org.ua Анатолій Гриценко

Через відсутність чіткої позиції у штабі Гриценка партія «Сила людей» вирішила у першому турі нікого не підтримувати, попри те, що їхній кандидат Дмитро Гнап знявся на користь колишнього міністра оборони.

«Ми кажемо про деолігархізацію, гідність і громадянську позицію і тут же розуміємо, що все це фінансується олігархом місцевого розливу. Якщо вони обрали той шлях, то це їхній шлях, але нам з нашими цінностями не по дорозі», – коментує рішення партії Вадим Шебанов.

Біло-блакитний форпост

У Кривому Розі народилися одразу двоє кандидатів у президенти – нардеп від партії «Опозиційний блок» Олександр Вілкул та комік Володимир Зеленський.

Враховуючи, що протягом останніх дев’яти років міським головою є Юрій Вілкул – батько кандидата у президента – боротьба може бути цікавою та навіть гарячою.

На виборах міського голови Кривого Рогу 2015 року ЦВК оголосила переможцем Вілкула з перевагою у 752 голоси (0,5% виборців). Його опонент Юрій Милобог від партії «Самопоміч» заявив про фальсифікації. Його підтримали партії «УКРОП» та «Сила Людей». У місті протягом місяця тривали протести. Верховна рада зрештою достроково припинила повноваження обраного Юрія Вілкула і призначила позачергові вибори Криворізького міського голови. На виборах 2016 року Вілкул-старший таки переміг.

Зараз інструменти його перемоги – місцевий адмінресурс та ресурси «Метінвесту» – можуть бути використані на користь Олександра Вілкула, вважає Станіслав Жолудєв із КВУ.

Представник КВУ називає ще одне місто, де можливе використання адмінресурсу, – Павлоград. Там розташоване вуглевидобувне підприємство «ДТЕК Павлоградвугілля» Ріната Ахметова. У місті блакитно-білі кандидати мали перевагу над іншими, та й міський голова Анатолій Вершина – член «Опоблоку».

Та все ж цей фланг може зазначати значних втрат з появою на політичному полі Володимира Зеленського, вважає Борис Філатов.

«Він почав поїдати і біло-блакитний електорат (Зеленський, – LB.ua). Дається рідний для Зеленського регіон. Але, головне, Зеленського все бачать своїм: євреї, креативний клас, молодь, колективний «проти всіх» і російськомовне населення», – говорив Філатов в інтерв'ю LIGA.net.

Чесних більше?

З початку передвиборчої агітації у Дніпропетровській області представники «ОПОРИ» та КВУ реєструють порушення. Серед систематичних називають розміщення агітаційних матеріалів без вихідних даних чи у неналежних місцях, чорний піар у соцмережах. «ОПОРА» фіксувала декілька бордів з агітацією Порошенка, розміщених на щитах облради без вихідних даних. зарічанка

Чимало проблем виникають у роботі окружних виборчих та дільничних комісій. Деякі комісії не почали вчасно роботу або почали з порушенням процедури. У комісії включають людей без їхньої згоди, або двоє кандидатів у президенти вносять у списки одну і ту ж людину (це називається задвоєння). На засідання ОВК №36 у Павлограді не пустили міжнародних спостерігачів від ENEMO. Членам ДВК часто бракує компетенції та мотивації заявляти про порушення у поліцію, скаржиться Жолудєв.

Найгучніший скандал пов’язаний з призначенням голови ОВК №24. Комісію очолив Віктор Марченко – представник кандидата у президенти Сергія Капліна. 2014 року Марченко з прапором РФ брав участь у сепаратистських мітингах в Дніпрі. У лютому на засідання ОВК прийшли націоналісти, під тиском яких Марченко склав повноваження. Каплін назвав ситуацію непорозумінням та подякував громадськості «за пильність».

«Оскільки у нас недорозвинуті партійні структури, то звідки кандидат, у якого немає партійної мережі, може взяти людей? От він і бере того, хто є. Так і потрапляють випадкові люди, як Марченко. Ця проблема завжди існує», – переконаний представник КВУ Станіслав Жолудєв.

Масштаб порушень у Дніпропетровській області викликають занепокоєння в «ОПОРИ».

«Це не в порядку. Ми очікували певні зміни після 2014 року, що будуть більш стримані і демократичні процеси», – невдоволено визнає координатор «ОПОРИ» Вадим Головченко. За його словами, головна боротьба все ж розгорнеться не на президентських, а на парламентських виборах. З ним погоджується і представник КВУ.

«Я думаю, що фальшування на користь одного кандидата не буде, бо на Дніпропетровщині багато інтересів мають всі ключові кандидати», – припускає Станіслав Жолудєв.